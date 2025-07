Google admite cómo falló su sistema de alerta de terremotos en Turquía en 2023: llegó sólo a 500 personas (de 10 millones)

El terremoto que tuvo lugar en febrero de 2023 en Turquía fue el más potente en ocho década: un seísmo de magnitud 7,8 que liberó una energía similar a la explosión de 1,2 millones de toneladas de TNT. Su onda expansiva llegó a ser reconocida incluso por los sismógrafos españoles. Más de 56.000 personas fallecieron tras este temblor, la mayoría en Turquía (unos 6.000 en Siria), y cerca de 120.000 personas resultaron heridas. Fue devastador. Pero sólo medio millar de turcos recibieron el mensaje de alerta temprana de Google para terremotos severos.

El mensaje de alerta de máximo nivel de Google, que da un margen de hasta 35 segundos para ponerse a salvo, le llegó a 469 personas tras el primer seísmo, de 7,8 (le siguieron varias réplicas muy potentes). Sin embargo, según una investigación de la BBC, hasta 10 millones de personas en un radio de 158 kilómetros del epicentro del temblor podrían haber recibido este mensaje.

Google aseguró a la cadena británica que medio millón de personas habían recibido una alerta, aunque de nivel inferior, diseñada para informar de sacudidas "leves", un mensaje que no alerta de manera tan visible: el mensaje de alerta de máximo nivel llama al usuario a tomar medidas inmediatas ('Take action'). Según la cadena, la empresa tecnológica aseguró que el sistema había funcionado "correctamente".

El sistema de alerta de terremotos de Google —Android Earthquake Alert (AEA)— está disponible en casi un centenar de países y la compañía a veces lo describe como una "red de seguridad global" que, en ocasiones, opera en países sin otro tipo de sistemas de alerta. El AEA envía un mensaje de alerta automático en torno a medio minuto y hasta un minuto antes de que el suelo empiece a temblar, lo que puede hacer que los usuarios que lo reciban tengan tiempo de buscar refugio o de avisar a otras personas.

En un artículo, publicado recientemente en Science, Google explicaba cómo este sistema, integrado únicamente en teléfonos con sistema operativo Android, había alertado un promedio de 312 terremotos de magnitudes entre 1,9 y 7,8 en Turquía en tres años. La investigación de BBC apunta a que este sistema estaba activo el día de los terremotos de Turquía, pero que subestimó la intensidad de los seísmos. "Seguimos mejorando el sistema según lo que vamos aprendiendo en cada terremoto", ha asegurado un portavoz de la compañía.

El mensaje de alerta de máximo nivel llega incluso cuando el teléfono está en modo 'no molestar' y se envía cada vez que se detecta un temblor que pueda poner en riesgo la vida humana. Además de este, tiene otros mensajes de alerta más leves, que no saltan cuando el teléfono está en modos de descanso (en estos modos, no se reciben llamadas telefónicas, por ejemplo).

La alerta 'Take action' fue, según BBC, especialmente relevante en los terremotos de Turquía, dado que el primero se produjo sobre las 4:00h de la madrugada, cuando la mayoría de las personas estaban dormidas: sólo un mensaje de alerta de máximo nivel los habría despertado. La cadena trató de localizar a usuarios que hubieran recibido esta advertencia, pero durante varios meses no pudieron localizar a ninguno.

Desde Google señalan, en el artículo publicado en Science, que en aquella ocasión hubo "limitaciones en los algoritmos de detección" que, según la compañía, ya se han "mejorado". En el momento de aquel terremoto, por ejemplo, el algoritmo del AEA sólo permitía actualizaciones de los parámetros del seísmo durante los 10 segundos posteriores a la primera detección. "El número de actualizaciones permitidas era limitado debido a la compensación entre un número mayor de actualizaciones que proporcionaba información adicional para terremotos más grandes y un mayor número de actualizaciones que introducía datos atípicos de una sola épica, lo que provocaba una sobrealerta importante", explican. Ahora, se permiten tanto las actualizaciones como las comprobaciones de la tasa de variación de los parámetros del temblor durante medio minuto.

Este y otros cambios realizados ha permitido a Google comprobar que, en las condiciones del terremoto de Turquía de 2023, se habrían enviado alertas de máximo nivel, con 35 segundos de margen, a unos 10 millones de teléfonos Android a 158 kilómetros a la redonda desde el epicentro del seísmo, y alertas de 'Be Aware' a otros 67 millones de usuarios, con una advertencia de 2,5 minutos antes de la primera onda.