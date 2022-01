¿Qué pasa si me vacuno con la dosis de refuerzo contra el COVID-19 sin saber que estoy contagiado y no he desarrollado aún los síntomas?

A muchas personas le está ocurriendo, debido al elevado número de dosis que se están administrando y también a la cantidad de contagios que se están produciendo en la sexta ola, que se vacunan estando contagiados, aunque sin síntomas o sin haberlos desarrollado todavía.

Los expertos restan importancia y mandan un mensaje de tranquilidad. Así lo señala el epidemiólogo Salvador Peiró: "Como mucho, las personas podrían tener algo más de fiebre y de reacción".

"Estamos poniendo tantas vacunas y hay tantos casos que no es nada improbable que coincidan", afirma el experto. "Uno de cada 25 que acude a vacunarse es caso activo en este momento", explica.

En cuanto a la inmunidad, tampoco habría problema. Aunque, según los expertos, solo en estos casos de coincidencia, la tercera dosis acaba siendo innecesaria en este momento, ya que el virus se hubiera encargado de reactivar nuestro sistema inmunitario.