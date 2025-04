¿Chatearías con Jesucristo? Esta es la app de móvil que te permite hablar con Jesús de Nazaret gracias a la IA

La Semana Santa actual combina tradición y modernidad, destacando el uso de aplicaciones móviles para seguir procesiones y pasos. Una de estas apps, "Chatea con Jesús", permite conversar con una versión de Jesús de Nazaret creada por inteligencia artificial. Esta herramienta responde a las inquietudes de los usuarios con frases como "No te preocupes por nada, sino en oración y súplicas". Sin embargo, algunas cofradías critican esta práctica, considerándola una falta de respeto. Además, la moda de personalizar móviles con figuras relacionadas con la Semana Santa, conocidas como 'Holy Angels', se ha popularizado, ofreciendo imágenes de mantillas, costaleros y nazarenos.

Tradición y modernidad. Así se puede definir lo que está pasando en esta Semana Santa. En una en la que no son pocos los que necesitan de las apps del móvil para no perderse nada. Para estar en todas las procesiones y pasos posibles. Para, entre tanto información, saber dónde está su siguiente destino. Y también son unos cuantos los que usan una aplicación para... para hablar con el mismísimo Jesús de Nazaret.

Para mantener una charla con Jesucristo. Todo, gracias a la IA. A la inteligencia artificial. A una app de 'Chatea con Jesús'. Ahí está. Respondiendo a cada pregunta como sólo él lo sabría hacer. Si estás con ansiedad por el día que se avecina, él tiene algo qué decir.

"Recuerda, hijo mío. No te preocupes por nada, sino en oración y súplicas. Con acción de gracias, presenta tus peticiones a Dios", responde Jesucristo gracias a la IA en la aplicación.

Hay, eso sí, quien no termina de verlo. Porque aparte de chatear con él puedes hacerlo con la Virgen María o con los doce apóstoles. Eso, según las cofradías, es una falta de respeto: "A la gente no se le puede engañar de esa manera. Hoy en día no se puede hablar con Dios. Tú podrás rezar".

Y como acompañamiento, las 'Holy Angels'

Pero la IA ha llegado hasta al mismísimo Jesús de Nazaret. Y la moda para 'vestir' los móviles con figuras relacionadas con la Semana Santa también. Se llaman 'Holy Angels', y las hay de todo tipo para aquellos que no sueltan sus 'smartphone'.

Los tienes con mantilla, con la imagen de costaleros, de nazarenos e incluso de legionarios. Todos, a la venta en tiendas para poner a nuestros móviles con una imagen acorde para disfrutar de la Semana Santa... y a saber si para disfrutar después de la misma de los chats con Jesucristo.