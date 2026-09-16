Mark Zuckerberg se vuelve a alinear a Trump ante los avisos sobre la IA: la historia de una peculiar amistad

Los detalles Se trata del segundo tecnoligarca en decir que la IA no debe ser controlada. De hecho, propone que se creen evaluadores independientes.

Mark Zuckerberg, el de Facebook, ha sido el segundo tecnoligarca en decir que a la IA no la debe controlar ni el presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, ni nadie. De hecho, él propone que se creen evaluadores independientes y ya. Va así en contra de los líderes de OpenAI o Anthropic, los cuales defienden parar ya la IA porque creen, sin ser alarmistas, que puede matarnos a todos.

Zuckerberg dice que confiemos en ellos, que se van a autorregular. Es el mismo que no ha querido frenar nunca nada: ni la desinformación, ni la adicción a menores, ni su influencia en resultados electorales. Podríamos decir que tiene más 'face' que 'books'. Iba de tierno jovencito sensiblón y se ha ido convirtiendo en todo lo contrario o destapándose porque Zuckerberg ya prefería en el negocio a los principios antes de Facebook.

En concreto, cuando creó una red social con fotos robadas de sus compañeras de Harvard. Los usuarios pagaban por votar entre dos alumnas quién estaba más buena. Entonces, tenía 18 años, pero años después habló de aquello como una chiquillada y lo hizo ante el congreso.

Lo hizo cuando tuvo que declarar por permitir en 2016 que una consultora obtuviera la información de 80 millones de estadounidenses para la campaña de Trump. Pidió disculpas, pagó 5.000 millones de multa y dijo que iba a proteger a los usuarios. En los años siguientes hubo dos filtraciones más.Por aquel entonces era crítico con Trump, al que bloqueó las cuentas tras el asalto al Capitolio.

Fue entonces cuando empezaron una guerra que terminó cuando Trump dijo que volvería a presentarse como presidente de EEUU. La amistad resurgió, llegándose a ir a cenar a Mar a Lago; llegándole a pagar 25 millones por aquella supresión de cuentas, acabando siendo nombrado asesor de Tecnología del presidente Trump.

Una vez el republicano retornado al poder, lo primero que hizo Zuckerberg fue quitar la verificación de datos de la plataforma y acabar con las iniciativas de diversidad, equidad e inclusión. Porque para Zuckerberg las empresas necesitan recuperar energía masculina. No obstante, años antes, también dijo que no iba a eliminar comentarios que negasen el holocausto, pese a ser judío.

No puede olvidarse tampoco cuando, acusado de crear adicción a los menores, llegó a asegurar que es que los niños mentían en la edad. Todas pruebas de lo preocupado que está por las consecuencias que sus redes puedan tener en un futuro.

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