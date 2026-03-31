Cuenta atrás para el lanzamiento de Artemis II, el viaje que devuelve a la humanidad a la Luna medio siglo después

Varias personas observan el cohete lunar de la NASA, el Sistema de Lanzamiento Espacial, antes del lanzamiento de la misión Artemis II en el Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral, Florida

¿Por qué es importante? Christina Koch, Victor Glover, Jeremy Hansen y Reid Wiseman viajarán a la cara oculta de la Luna. No obstante, se quedarán en la órbita lunar y no aterrizarán, algo que sí que harán los tripulantes de la misión Artemis IV no antes de 2028.

La NASA lanzará la misión Artemis II, marcando el regreso de la humanidad a la órbita lunar 50 años después del Apolo 12. Cuatro astronautas, incluidos la primera mujer, la primera persona de raza negra y el primer canadiense en llegar a la órbita lunar, sobrevolarán la cara oculta de la Luna. La misión, que durará diez días, no incluirá un alunizaje, reservado para Artemis IV en 2028. Artemis II despegará desde el Centro Espacial Kennedy en Florida, tras retrasos por problemas técnicos y clima adverso. Este proyecto busca establecer una presencia humana en la Luna y preparar el camino hacia Marte.

50 años después de la llegada de la Apolo 12 a la Luna, la NASA volverá a llevar a la humanidad a la órbita del satélite natural, todo un hito en el que cuatro astronautas observarán la cara oculta de la Luna después de casi dos meses de retrasos debido a problemas técnicos. Artemis II prevé llevar a la órbita lunar a la primera mujer, a la primera persona de raza negra y al primer canadiense.

La misión Artemis II despegará a las 18:24 hora local (00:24 horario peninsular) del jueves desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida (Estados Unidos). Los tripulantes de esta misión no aterrizarán sobre la superficie lunar, un honor que corresponderá a los tripulantes de Artemis IV, un escenario que ocurrirá no antes de 2028.

La NASA prevé un 80 % de probabilidad de tener un clima favorable para ese día, preocupando solo el fuerte viento de cara al lanzamiento del cohete SLS y la cápsula Orión, dentro de una misión que tendrá unos diez días de duración. En las primeras 24 horas tras el despegue, la nave dará una vuelta a la Tierra en órbita baja y luego otra en órbita alta, durante la que se finalizarán los preparativos antes de tomar la decisión de dirigirse hacia la Luna.

El viaje de la Tierra a la Luna durará cuatro días y, una vez allí, los tripulantes sobrevolarán la cara oculta del satélite a una altitud de entre 4.800 y 14.500 kilómetros. Tras dar una vuelta completa a la Luna, regresarán a la Tierra y amerizarán en la costa de California.

Estos son los cuatro tripulantes que formarán parte de la misión Artemis II:

Christina Koch : especialista de misión de la NASA. Será la primera mujer en viajar a la órbita de la Luna, siendo la astronauta con más experiencia de los cuatro tripulantes. Pasó 328 días consecutivos que pasó en la Estación Espacial Internacional entre 2019 y 2020.

: especialista de misión de la NASA. Será la primera mujer en viajar a la órbita de la Luna, siendo la astronauta con más experiencia de los cuatro tripulantes. Pasó 328 días consecutivos que pasó en la Estación Espacial Internacional entre 2019 y 2020. Victor Glover : especialista de misión de la NASA. Será la primera persona de raza negra en alcanzar la órbita lunar. Comenzó su trayectoria como astronauta en 2013 y ha pasado 168 días en el espacio.

: especialista de misión de la NASA. Será la primera persona de raza negra en alcanzar la órbita lunar. Comenzó su trayectoria como astronauta en 2013 y ha pasado 168 días en el espacio. Jeremy Hansen : astronauta de la agencia espacial canadiense. Es el único primerizo de la misión, a pesar de ser astronauta desde 2009. Será el primer canadiense en viajar a la órbita de la Luna.

: astronauta de la agencia espacial canadiense. Es el único primerizo de la misión, a pesar de ser astronauta desde 2009. Será el primer canadiense en viajar a la órbita de la Luna. Reid Wiseman: comandante de la misión. Reclutado como astronauta en 2009, viajó por primera vez al espacio en 2014, cuando pasó 165 días a bordo de la estación espacial.

El lanzamiento de Artemis II estaba previsto para el pasado febrero, un lanzamiento que no pudo producirse debido a fallos técnicos e inclemencias meteorológicas. El primer aplazamiento se produjo el 3 de febrero tras detectar una filtración de combustible. El 21 de febrero volvió a posponerse por problemas en el suministro de helio de la nave cuando ya se encontraba en la plataforma del lanzamiento.

El objetivo de la misión es establecer una presencia humana en la Luna y utilizar el satélite como 'lanzadera' para llegar a Marte. Tras Artemis II llegará Artemis III, que será un viaje en la órbita terrestre baja en 2027. Será Artemis IV la misión que prevé alunizar en 2028, dentro de un plan de 20.000 millones de dólares para acelerar el regreso a la Luna ese año, realizar alunizajes tripulados cada seis meses y construir una base lunar permanente en los próximos siete años.

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