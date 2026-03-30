Artemis II, la misión de la NASA que permitirá al hombre volver a la Luna

Los detalles La nave no va a alunizar. El objetivo es poner a prueba todos los sistemas de comunicación y seguridad de esta nave para ir un paso más allá y poder llegar en un futuro a Marte.

El hombre volverá a la Luna esta semana gracias a la misión Artemis II. Después de que el ser humano la pisase por primera vez en 1969, la NASA va a volver a mandar una nave tripulada, aunque en esta ocasión no va a alunizar.

En la nave irán cuatro astronautas, entre ellos Christina Koch, la primera mujer en viajara nuestro satélite. También irá Jeremy Hansen, expiloto de combate canadiense; Víctor Glover, primer aviador afroamericano en una misión lunar; y Reid Wiseman, comandante de la misión.

Orbitarán la Luna, sin pisarla, durante 10 días. "Tenemos la firme esperanza de que esta misión sea el comienzo de una era en la que todos puedan mirarla y pensar en ella como un destino", ha señalado Christina Koch.

El objetivo es poner a prueba todos los sistemas de comunicación y seguridad de esta nave para ir más allá. "Es un trampolín hacia Marte", han asegurado.

Este viaje histórico es el primer paso del ambicioso programa de la NASA de crear una colonia sostenible en el satélite que permita viajar a Marte.

Artemis II lleva más de dos años de retraso debido a fallos técnicos y a la mala meteorología, que han frenado este hito histórico.

"Esta vez vamos al Polo Sur. Nadie ha estado antes en el Polo Sur de la Luna, y es muy diferente", ha explicado Lory Glaze, directora de Misiones de Desarrollo de la NASA.

Todo está preparado para que, si sale bien, el hombre vuelva a pisar la Luna en 2028, antes de que lo haga China y 59 años después del momento que cambió la historia para siempre.

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