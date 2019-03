Comprar guiándonos por 'experiencias' en 3D: la realidad virtual pone a prueba al comercio tradicional

Existe una aplicación que permite ver cómo quedan los muebles en tu propio salón antes de comprarlos. La realidad virtual permite percibir los productos en tamaño y forma reales y anima al comprador dubitativo.

"Es para la mayoría, y que a la mayoría le va a permitir pasar de ese imaginar a ese experimentar" explica Mosiri Cabezas, directora de estrategia digital de Ikea.

Es una tecnología que está abriéndose paso en Internet y que trata de suplir las sensaciones reales de comprar in situ como tocar el producto, olerlo o probárselo. "Nos fiamos de nuestras sensaciones, entonces fiarnos de algo que no podemos tocar, que no podemos oler, que no podemos sentir de esa manera nos resulta todavía muy difícil" comenta Verónica Corsini, psicóloga de Psyquia.

El gigante Inditex coqueteó con la idea de una tienda virtual, pero se ha quedado por el momento con la venta online. Hay portales inmobiliarios que ya muestran al cliente las viviendas sin tener que desplazarse.

"Para los inversores nacionales o internacionales o para los compradores de vivienda que habitarán en ella pero viven fuera de España, lo más probable es que la realidad virtual sea lo que les haga tomar la decisión de compra" avanza Fernando Encinar, cofundador de Idealista.

El objetivo es aumentar las ventas y empujar al consumidor más reticente, al que todavía necesita de todos los sentidos para acabar sucumbiendo.