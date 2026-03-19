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El 13 y 14 de mayo

Barcelona acogerá el primer 'Encuentro Internacional por los Derechos Digitales'

Los detalles Este evento reunirá a referentes globales del pensamiento tecnológico, la defensa de los derechos humanos, políticos, académicos y a representantes de la sociedad civil.

El ministro para la Transformación Digital, Óscar López, y Yolanda Domínguez, creadora y experta en comunicación para la igualdad.El ministro para la Transformación Digital, Óscar López, y Yolanda Domínguez, creadora y experta en comunicación para la igualdad.laSexta
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El Gobierno y Mobile World Capital organizarán el I Encuentro por los Derechos Digitales, que tendrá lugar el 13 y 14 de mayo, en la Llotja de Mar (Barcelona) con el objetivo de crear un espacio compartido entre política, academia, industria tecnológica y sociedad civil para debatir sobre los derechos digitales.

Este acto reunirá a referentes globales del pensamiento tecnológico, la defensa de los derechos humanos, políticos, académicos y a representantes de la sociedad civil.

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha anunciado el encuentro durante el evento 'Somos Digitales y Tenemos Derechos' y ha destacado que el 'Encuentro Internacional por los Derechos Digitales' refuerza la posición de España como "prescriptor global en iniciativas para determinar cómo deben ser las redes sociales, la IA y los entornos digitales, con el objetivo de garantizar la protección de las personas".

En su intervención, el ministro ha hecho hincapié en que "hay algo que está por encima" del relativismo moral, que son los derechos humanos y que "son innegociables". "En las redes tiene que pasar lo mismo que ha pasado en el espacio físico, lo mismo", ha subrayado.

Óscar López ha afirmado que lo que ocurre en el entorno digital "tiene mil" implicaciones éticas, civilizatorias, energéticas, en el mundo laboral, etc. "Va a tener mil implicaciones de transformación. Pero nosotros no vamos a dejar de poner en marcha todas las herramientas que podamos", ha asegurado.

El "punto optimista" que ha señalado el ministro para la Transformación Digital ha sido que "cada vez más hay más voces que quieren regular" la protección de los menores en redes sociales, posturas que "están creciendo" en Europa.

El evento propone un espacio de debate, reflexión y acción sobre el impacto de la tecnología en los derechos fundamentales de la ciudadanía. El encuentro combinará ponencias magistrales, mesas redondas, talleres prácticos y actividades abiertas a la ciudadanía, con la participación de profesionales del ámbito académico, instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil, periodistas, activistas y referentes internacionales.

Entre los principales ejes temáticos destacan la ciberseguridad, la identidad y privacidad digital, la inteligencia artificial y los derechos fundamentales, la desinformación, la protección de menores en el entorno digital, la empleabilidad y los derechos laborales, así como los neuroderechos y la gobernanza tecnológica en un contexto geopolítico global.

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