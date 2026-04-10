Ahora

🌘DIRECTO

Sigue el regreso de la misión Artemis II a la Tierra

un regreso histórico

Artemis II llega a la Tierra con un protocolo pensado al milímetro tras hacer historia en la cara oculta de la Luna

¿Por qué es importante? El problema más preocupante tiene que ver con el escudo térmico, la gran defensa de la nave contra el extremo calor provocado por la fricción con la atmósfera.

Los cuatro astronautas de la misión Artemis II.
Escucha esta noticia
0:00/0:00

13 son los críticos minutos para la tripulación de la misión Artemis II. Este es el tiempo que tarda la nave Orión en realizar su entrada en la Tierra. "Al desintegrarse a una velocidad hasta cuatro veces mayor que la fuerza de la gravedad, la tripulación se sentirá cuatro veces más pesada que en la Tierra", ha explicado la NASA.

Es un proceso peligroso, pero calculado al milímetro por la NASA para evitar escenarios apocalípticos. "Si ocurre algo mal, la verdad es que no tienes capacidad de reacción", ha apuntado Carlos García-Galán, el director español del programa Base Lunar.

¿Y si se daña el escudo térmico? Sí se pueden producir importantes problemas durante ese tiempo. El más preocupante tiene que ver con un posible daño en el escudo térmico, la gran defensa de la nave contra el extremo calor provocado por la fricción con la atmósfera.

"Si en la última inspección antes de la reentrada descubren que el escudo térmico está dañado, se haría una trayectoria más agresiva, para descender más rápido, para que el escudo térmico sufra menos. En este caso, el pico de calor es más alto, pero el tiempo que tarda la cápsula en recorrer la zona más crítica es menor", ha detallado el divulgador científico Álex Riveiro.

Además, si la orientación de la cápsula al entrar en la atmósfera no es la adecuada, la tripulación está entrenada para corregirla.

La nave Orión no cuenta con paracaídas de repuesto, pero también en esto piensa la NASA. "No tiene paracaídas de repuesto, pero la nave esta diseñada para aterrizar con solo dos paracaídas principales (tiene tres) y uno de frenado (tiene dos). Incluso con uno podría aterrizar (pero el impacto sería más violento, claro) y la velocidad de descenso con todos los paracaídas abiertos es de 30 km/h al tocar el mar", ha declarado Riveiro.

Es posible que, al llegar al océano, la cápsula no caiga en vertical. Para hacer frente a este contratiempo existen unas esferas hinchables en su parte superior que tienen la función de enderezarla para que no se hunda en el mar. "Después de viajar más de 990.000 kilómetros, Orión ameriza en el Océano Pacífico", ha dicho la NASA.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Albares subraya que "a un soldado español no se le retiene ni se le toca ni un solo segundo" y carga contra el PP por "minimizar" el suceso: "Es vergonzoso"
  2. Máxima tensión a 24 horas del inicio de las negociaciones de paz: Irán amenaza con no sentarse en la mesa mientras Israel mantiene su ofensiva en Líbano
  3. Un muerto y 14 heridos tras la caída de un autobús turístico por una ladera en La Gomera
  4. El PP da la callada por respuesta ante los insultos racistas de Abascal: "Mientras tenemos ahí a Juanma Moruno..."
  5. Los peligros que enfrenta Artemis II en su inminente amerizaje: de la velocidad de 40.000 km/h a las fuerzas que pueden aplastar a los astronautas
  6. "¡Manos a la espalda! Tiene sangre": el momento de la detención de los acusados de matar a su vecino en Benimàmet