Bélgica acusa de planear un atentado a uno de los hermanos detenidos en una operación antiterrorista

Queda bajo custodia uno de los hermanos detenidos en una operación anterrorista llevada a cabo por la Policía belga en las ciudades de Mons y Lieja, en el sur del país. El hombre, Nourredine H., ingresará en prisión por "tentativa de cometer un homicidio voluntario de carácter terrorista y participar en las actividades de un grupo terrorista". Por su parte, su hermano, Hamza H., queda en libertad sin cargos.

Al parecer, el acusado habría ayudado a otros terroristas a viajar a Siria y estaría ampliando contactos en Europa para abastecerse de armas. El Ministerio no ha precisado dónde ni cuándo iba a tener lugar el atentado que planeaba el atentado, aunque sí ha destacado que, por el momento, no se han encontrado vínculos con el atentado del 22 de marzo en Bruselas. La Fiscalía no facilitará más información sobe el caso para no poner en peligro la investigación.

Los hermanos fueron detenidos en el marco de una serie de registros en los que no se encontraron ni armas ni explosivos. Igualmente, durante la operaciónse registraron las viviendas de la madre y la abuela de los detenidos, quienes fueron liberadas, junto a otros miembros de la familia, después de prestar declaración.

Nourredine H. era conocido de la justicia por delitos menores, pero no estaba fichado por terrorismo. Sin embargo, había sido investigado por realizar viajes por Europa y fuera de la misma. De hecho, la Radio Televisión Belga Francófona (RTBF), los hermanos ayudaban a jóvenes a desplazarse a zonas de conflicto para sumarse a las filas del grupo yihadista Daesh.