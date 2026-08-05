Una afectada por la presunta estafa de una agencia de viajes en Girona: "Hemos perdido 3.070 euros por familia"

Una agencia de viajes de L'Escala, en Girona, está siendo investigada tras las denuncias de 200 familias que aseguran haber pagado sus vacaciones sin recibir después ni billetes de avión ni reservas confirmadas. "Es una pesadilla", lamenta Paula, una de las afectadas.

Ya son 90 denuncias, cerca de 400 personas afectadas y casi un millón de euros estafados. Una agencia de viajes de L'Escala, en Girona, está siendo investigada por una supuesta estafa que habría afectado a unas 200 familias.

Los clientes aseguran que contrataron diferentes paquetes vacacionales, pero cuando llegó el momento de viajar descubrieron que no tenían ni billetes de avión ni confirmación de sus reservas. La persona responsable de la agencia ya ha sido localizada e identificada por los Mossos d'Esquadra y, según ha trascendido, asegura que "va a pagar".

La agencia prometía "viajes de ensueño", pero para muchos clientes la experiencia se ha convertido en una "auténtica pesadilla". Es el caso de Paula, una de las afectadas, que reservó un viaje a Disneyland con sus hijos y ha perdido 2.700 euros.

"Hemos llamado a Disney, pero como no hemos hecho la reserva a través de ellos no nos pueden dar información. Entendemos que ha hecho una pre-reserva y no la ha pagado completa, o que no había pagado nada y solo estaba la reserva", explica Paula a Más Vale Tarde, que reconoce no saber cómo actuar ahora.

También contrató un viaje a Disneyland Anabel, que asegura haber perdido 3.070 euros por familia. En su caso, eran tres familias las afectadas. "Esta estafa nos ha supuesto un palo, porque era el regalo de Reyes de nuestra familia. Ahora tenemos que explicarles a nuestros hijos pequeños que los Reyes son mágicos, pero nos han estafado", lamenta.

En Más Vale Tarde, el colaborador Leo Álvarez recuerda que pagar un paquete turístico completo por adelantado "puede resultar sospechoso". "Los chollos no existen", señala.

¿Qué pueden hacer las familias afectadas?

El abogado Juan Manuel Medina recomienda a los afectados "denunciar" y hacerlo, si es posible, "de manera conjunta". "Esto pasa más a menudo de lo que pensamos. En las agencias de viajes puede ocurrir por una mala gestión", explica.

El letrado apuesta por "acudir a la vía penal", ya que podría tratarse de "un delito de estafa continuada o una macroestafa", especialmente teniendo en cuenta que la cantidad total afectada supera los 250.000 euros.

Además, Medina recuerda que las víctimas no solo podrían reclamar la devolución de las cantidades pagadas, sino también posibles "daños y perjuicios" derivados de la situación.

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