Estas son las seis noticias más importantes de este viernes 29 de septiembre de 2017

Los Mossos acuden a los colegios del 1-O para cumplir la orden de precintarlos

Los Mossos han empezado a acudir a colegios y centros de votación para cumplir la orden de precintarlos y se han encontrado con que los padres de los alumnos han organizado actividades para mantenerlos abiertos, hasta el 1-O.

El mensaje al mundo de Puigdemont: "Está preparado todo para que los puntos de votación tengan papeletas y urnas"

El Govern sigue buscando que su mensaje llegue fuera de España. En una entrevista con Reuters, Puigdemont ha insistido en que el 1-O se votará y que aunque el Gobierno le detenga, asegura que vendrá otro dispuesto a lograrlo.

Albiol compara las urnas del Govern para el 1-O con cestas para dejar ropa sucia: "Mi mujer tiene una igual"

El presidente del PP de Cataluña, Xavier García Albiol, ha asegurado que no habrá urnas en los colegios el 1-O con motivo del referéndum de independencia en Cataluña, reiterando que "los golpistas no se saldrán con su objetivo".

El presidente del PP de Cataluña, Xavier García Albiol (c), durante su participación en el Aula de Formación Continua del PP de la Comunidad de Madrid | EFE

Reporteros sin Fronteras denuncia presiones de la Generalitat a periodistas y medios: "Se está produciendo un clima irrespirable"

Hacer información en la calle en Cataluña es muy complicado en los días previos al referéndum del 1-O. El PSOE denuncia la agresión sufrida por una concejala de San Hipólito de Voltregá y dicen que no es un caso aislado.

La solución que propone Fito Cabrales al problema de Cataluña: "Tomad drogas o MDMA para que seáis más receptivos"

El cantante Fito Cabrales ha hecho un particular llamamiento al diálogo para poner fin al problema de Cataluña. "Tomad drogas o algo para ser más receptivos los unos con los otros y hasta que no tengáis una solución no salgáis", apunta.

Barómetro especial en Cataluña sobre el 1-O: un 52,2% de los catalanes está a favor del referéndum

Un 52,2% de los catalanes está a favor del referéndum del 1-O en Cataluña. Un 43,5% está en contra de esta consulta. Son datos de una encuesta especial que la empresa Invimark ha realizado para laSexta, sólo en Cataluña y con 2.400 entrevistas telefónicas realizadas justo hasta ayer.