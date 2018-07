Estas son las seis noticias más importantes de este martes 13 de junio de 2017

El PP defiende que Rajoy sale reforzado del debate de la moción de censura y Podemos cree que ha cumplido su objetivo

Desde el Partido Popular consideran que Mariano Rajoy ha dado un golpe de efecto al salir a responder a Irene Montero y Pablo Iglesias. La formación considera que Rajoy ha ganado por diferencia. Por su parte, Podemos sostiene que se ha cumplido su intención.

Pablo Iglesias: "Ya es hora de que gobierne este país gente sin tantos amigos en la cárcel"

"Escuchar a Rajoy usar el comodín de Venezuela revela que no está en su mejor momento parlamentario", así de contundente se ha mostrado Pablo Iglesias durante el debate de la moción de censura en el Congreso. Además, ha insistido en que el PP "representa un pasado que España, por cuestión de higiene, necesita mejorar".

Rajoy considera "un castigo" para España que Pablo Iglesias pueda ser presidente

"No le veo merecedor de ese honor, ni a España de ese castigo", así ha hablado Mariano Rajoy en el Congreso sobre la posibilidad de que Pablo Iglesias pueda ser presidente del Gobierno.

La mañana de este martes no ha dado tiempo para más en la moción de censura contra Rajoy: intervenciones sólo de Iglesias, Montero y Mariano Rajoy. El PP asegura que Podemos solo busca atención mediática. "Saben que esto va a ninguna parte. Podemos necesita mayor dosis de platós de televisión y como no lo consiguen o no les toca recurren a esta opción", señala Javier Maroto.

Anticorrupción pide cinco años de cárcel para Rodrigo Rato por estafa a los inversores en Bankia

La Fiscalía Anticorrupción exime del delito de falsedad contable a Rodrigo Rato, pero pide cinco años de cárcel por estafar a los inversores de Bankia. Además, pide que se imponga una multa de 60.000 euros.

La Audiencia Provincial de Madrid pide un nuevo informe antes de decidir si deja en libertad a Noelia de Mingo

Quiere contrastarlo con el informe favorable a la puesta en libertad, una petición que ya hizo el abogado de las familias de las víctimas, que solicita también que haya una vista.