Lexus RZ, a prueba: el primer modelo nacido eléctrico de la marca sube el listón con importantes mejoras

Corría el año 1989 y el LS400 era el primer automóvil de Lexus. Algo muy importante, también, fue la llegada de su primer híbrido en el año 2005: nacía el RX 400h. Otro hito es la fabricación de su primer eléctrico en 2019: el UX 300e, basado en el modelo de combustión.

El RZ fue el primer coche de Lexus concebido para ser 100% eléctrico. Ahora, se han introducido innovaciones que se traducen en mayores autonomías eléctricas, optimización de recargas y una tecnología futurista que supone un paso más en sensaciones…

Se trata del sistema “Steer by Wire”, con volante tipo “Yoke” o “Jet”, y un sistema de dirección electrónico sin conexión física con el eje delantero, es decir, sin la tradicional columna de dirección. Las maniobras se comunican a las ruedas por una señal electrónica.

Es una tecnología que mejora el espacio para las piernas del conductor y el campo de visión, permitiendo un ángulo de giro de 200 grados entre topes. Se puede llegar de un lado a otro de la dirección sin soltar las manos del volante, y prácticamente elimina la necesidad de cruzarlas.

LEXUS RZ 1 | Centímetros Cúbicos

Un volante futurista en un entorno con revestimientos sostenibles y materiales sintéticos muy eco. A lo que se suma una pantalla de 14 pulgadas y una consola central que estrena mando giratorio para el cambio. Todo, dicen, para que el conductor haga pocos movimientos, como un jinete a las riendas de un caballo.

Una montura con carrocería de doble punta de flecha y los faros LED integrados, artesanía japonesa que recorre el RZ hasta la parte trasera; el techo, también con doble punta, termina en un pequeño alerón. Y el portón lo rodea la tira de luz de lado a lado.

Es una pasada. Con elementos mejorados respecto a la primera versión, Lexus da un salto en la electrificación que lo hacen un coche más polivalente e incluso que te permite hacerte viajes largos con él.

El RZ tiene varias versiones, todas con una batería de 77 kiloWatios-hora, que le permiten recorrer de 460 a 560 kilómetros, dependiendo del motor. Hay tres versiones: el 350 e, tracción delantera con 224 caballos; el 550 F Sport, con tracción total y 408 caballos….

Lexus RZ | Centímetros Cúbicos

Y el 500e, que es el que hemos conduciro, también con tracción total. Eso es porque tiene un segundo motor en la parte trasera. Ambos le dan una potencia de 381 caballos y con ellos puede recorrer un total de 460 kilómetros.

Hay varios motivos por los que pasarse a un eléctrico puede dar “vértigo”: uno es la autonomía, que aquí se ha solventado; y otro son las “sensaciones diferentes” a las de un coche de combustión, como las que puede ofrecer el cambio de marchas.

Algo que los ingenieros de Lexus han conseguido reproducir con éxito en el RZ, sin que existan engranajes mecánicos. En la pantalla se ven indicaciones de “marchas” y hay levas que ofrecen esa sensación con sonidos virtuales que están sincronizados con las aceleraciones y las retenciones.