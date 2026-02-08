El nuevo Toyota RAV4 hace 100 km sin gastar una gota de gasolina

Toyota ha renovado por completo el RAV4 y el resultado es un SUV que puede funcionar como eléctrico en el día a día, pero sin las limitaciones de autonomía que todavía frenan a muchos compradores. La versión híbrida enchufable alcanza los 100 kilómetros en modo eléctrico puro, y eso quiere decir que puedes hacerte toda la semana sin pisar una gasolinera si tu rutina no incluye viajes largos. Los precios arrancan en 43.500 euros y los pedidos se abren hoy mismo.

Un enchufable nada corriente

La gran novedad del nuevo RAV4 está en su sistema híbrido enchufable, que estrena una batería de 22,7 kWh con un 30% más de capacidad que la generación anterior, y esos 100 kilómetros de autonomía eléctrica no son un dato de laboratorio inflado, sino una cifra WLTP que en uso real se traduce en poder cubrir los desplazamientos diarios sin quemar combustible.

Toyota RAV4 | Toyota

La carga ha mejorado muchísimo, tanto que ahora admite corriente alterna de hasta 11 kW para cargar en unas tres horas, y también corriente continua de hasta 50 kW para pasar del 0 al 80% en media hora, lo que significa que puedes enchufarlo en casa por la noche o aprovechar una parada para café y tenerlo listo en un momento.

Hablemos de potencia: 268 CV en la versión de tracción delantera que se van hasta los 304 CV con tracción total AWD-i, y que acelera de 0 a 100 en 5,8 segundos, lo que obviamente no lo convierte en un deportivo, pero tiene pegada de sobra para adelantar con confianza y mover el coche cargado hasta arriba sin que se note que le pesa la vida.

Toyota RAV4 | Toyota

Tecnología de estreno absoluto

El interior del nuevo RAV4 da un salto generacional en digitalización, con una pantalla central de 12,9 pulgadas y un cuadro de instrumentos digital de 12,3 pulgadas que modernizan por completo un habitáculo que empezaba a quedarse anticuado, pero lo importante está debajo.

Este es el primer Toyota en Europa en estrenar la plataforma digital ARENE, que trae consigo el Toyota Safety Sense 4.0 con asistentes de conducción más avanzados. Hay alerta de tráfico cruzado frontal para los cruces peligrosos, un detector de ángulo muerto más eficaz y un sistema de aparcamiento remoto que permite aparcar el coche desde fuera con el móvil.

El maletero ofrece entre 446 y 514 litros según la versión, que sobre el papel parecen menos que antes, pero Toyota asegura que el aprovechamiento real ha mejorado. La batería más grande va bajo el suelo y eso baja el centro de gravedad, mejorando el comportamiento dinámico sin sacrificar espacio útil.

Toyota RAV4 | Toyota

Precios y versiones para España

La gama arranca con el RAV4 híbrido convencional de 183 CV y tracción delantera desde 43.500 euros en acabado Advance, que ya viene bastante completo de equipamiento. El acabado Spirit sube a 46.000 euros y añade detalles de confort que muchos agradecerán en el día a día.

El híbrido enchufable empieza en 46.500 euros con tracción delantera, lo que reduce mucho el salto respecto al híbrido normal que antes era de 12.000 euros. Con tracción total AWD-i el precio sube a 48.500 euros, y los acabados topes de gama Limited y GR Sportse van a 53.500 euros con los 304 CV y toda la artillería tecnológica.

Las primeras entregas están previstas para junio de 2026, así que tienes tiempo de sobra para pensárselo y configurar el coche a tu gusto. La verdad es que Toyota ha conseguido que su híbrido enchufable tenga por fin sentido económico y práctico, con una autonomía eléctrica que permite olvidarse de la gasolinera en el día a día. Si llevas tiempo esperando un PHEV que realmente funcione como eléctrico entre semana, el nuevo RAV4 acaba de ponerle el listón muy alto a su competencia.