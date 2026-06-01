La ciudad gallega que acogerá la primera fábrica europea de MG, propiedad de la china SAIC

El grupo chino SAIC ha optado por la comarca de Ferrol (A Coruña) para instalar su primer centro industrial y logístico de vehículos eléctricos en Europa; una planta de su marca MG con 200 millones de euros de inversión para la que acaba de presentar la solicitud oficial, según ha informado la Xunta de Galicia.

La fábrica tendrá instalaciones en el puerto exterior de Ferrol y en el cercano municipio de As Pontes y la previsión es una producción anual de 120.000 vehículos, según ha explicado este lunes el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.

Este ha destacado que este proyecto va a suponer en su primera fase la creación de 2.300 empleos (1.000 directos vinculados a la fábrica en el puerto exterior, 1.000 indirectos, y 300 en el centro industrial en As Pontes) y que la empresa prevé iniciar en 2027 las obras para que pueda estar operativa antes de que termine 2028.

Inicio de un proceso que será muy largo y complejo

Un proceso que aún está comenzando y es "muy largo y complejo", ha advertido la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, por lo que ha pedido "prudencia" para que culmine con la implantación de SAIC en Galicia, un ámbito en que ha comprometido por parte de la Xunta "máxima rigurosidad técnica y ambiental".

Aparte de la instalación inicial en Ferrol, la intención del grupo chino es convertir, a medio y largo plazo, la comarca de Ferrolterra "en un hub industrial y logístico" para materializar la totalidad de los procesos productivos, que será "similar" al de Stellantis en el sur de Galicia cuando se complete el proceso.

SAIC fábrica en A Coruña | Europa Press

De este modo, la conselleira ha dicho que SAIC se compromete a que "una parte muy significativa" de su aprovisionamiento sea de origen europeo, lo que entra dentro del marco del reglamento comunitario que está a punto de aprobarse que establece un mínimo de 70 % de fabricación local.

Tras la declaración como proyecto industrial estratégico hay otros dos procedimientos, previos al inicio de las obras, para que pueda ser autorizado y salir adelante. Uno es el de las concesiones portuarias para instalarse en Ferrol, y otro es la autorización de inversión extranjera que tiene que otorgar el Consejo de Ministros.

Por su parte, la Xunta prevé seguir "liderando la coordinación de todo el proceso" para lo que ya ha creado un equipo especializado de la Oficina Económica de Galicia para el acompañamiento, seguimiento y coordinación de todos los trámites.

Negociaciones desde octubre de 2025

En cuanto a las negociaciones, en octubre de 2025 es cuando SAIC manifiesta su primer interés en implantarse en la comunidad, mientras barajaba otras ubicaciones en España y Europa, y durante ocho meses se han llevado cabo más de un centenar de reuniones de la Xunta con la multinacional y visitas a distintas zonas industriales.

Por parte del Gobierno gallego se puso sobre la mesa "la totalidad de las zonas industriales" de la comunidad, ha asegurado la conselleira, pero la empresa decidió instalarse en la comarca de Ferrolterra porque es la "que mejor se ajusta a sus necesidades operativas y logísticas en Europa".

El grupo SAIC es "un gigante de la automoción", ha destacado Lorenzana, con 180.000 personas trabajadoras, más de 80.000 millones de euros de cifra de negocio y más de 4,5 millones de vehículos vendidos en 2025 en más de 170 mercados internacionales.