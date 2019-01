Test a fondo Jeep Compass 2018: el SUV urbano y extraurbano

Si hay una marca eminentemente todoterreno esa es, sin duda, Jeep. Sin embargo, vender 4x4 puros es poco rentable en los tiempos que corren y, por eso, desde su llegada al Grupo Fiat también se está especializando en la creación de SUV's como este Jeep Compass, un modelo de 4,39 m. de largo nacido para ocupar su hueco entre los Qashqai, Tucson, Ateca...

Jeep Compass | motor.atresmedia.com

Frente a ellos, el Compass promete algo más que un carrocería elevada y unas protecciones para la carrocería. De hecho, es el único que ofrece versiones con tres tipos de tracción diferente -uno 4x2 y dos 4x4-, algo que no ocurre en sus rivales. Es más, algún rival sólo se vende con tracción delantera. En otros aspectos, el Compass es más generalista. Por ejemplo, por calidad de acabados está en la media, tiene aspectos ergonómicos que podrían estar mejor resueltos.

Jeep Compass | motor.atresmedia.com

En cuanto a espacio, las plazas traseras están bastante bien, aunque podrían ofrecer un poquito más de anchura. El maletero, por su parte, se conforma con unos aceptables 438 litros de capacidad. El espacio de carga no es demasiado cúbico ya que los pasos de rueda laterales estorban un poco. Se agradece, sin embargo, la posibilidad de situar el piso en dos alturas para aumentar o distribuir mejor la carga. El maletero ofrece, además, dos ganchos para colgar bolsas y unas argollas para fijar una red de carga.

Jeep Compass | motor.atresmedia.com

El sistema de tracción 4x4 Jeep Active Drive viene de serie. Se trata de un sistema de tracción a las cuatro ruedas permanente capaz de enviar el 100% del par disponible a cualquier rueda cuando sea necesario. Este sistema, además, ofrece cuatro programas prefijados: Auto, Snow, Sand y Mud, seleccionables mediante un dial giratorio situado junto al pomo del cambio. También se puede bloquear la tracción a las cuatro ruedas presionando el botón 4WD Lock para garantizar el máximo agarre posible.

Jeep Compass 2017 | motor.atresmedia.com

De todas las versiones, una de las más equilibradas es la 2.0 Multijet II de 140 CV (unidad probada) 350 Nm de par máximo a partir de las 1.750 rpm. Si bien sólo se puede adquirir con la tracción total más sencilla: funciona con tracción delantera normalmente y conecta la trasera si es necesario. Además, se ofrece con cambio manual de seis marchas o automático de nueve relaciones, como el de esta unidad, por 2.500 euros más.

Jeep Compass 2017 | motor.atresmedia.com

Contar con un cambio de tantas relaciones parece una buena idea desde el punto de vista del consumo, pues gracias a ello se puede circular por autopista en novena velocidad a 120 km/h a muy pocas revoluciones. El consumo medio homologa unos interesantes 5,7 l/100 que en el día a día se transforman en 7,5 litros de media real si no tenemos cuidado con el acelerador.

Jeep Compass | motor.atresmedia.com

Una opción razonable es adquirirlo con cambio manual de seis marchas -y ahorrarse 2.500 euros-, salvo que circulemos muy habitualmente con atascos o que queramos un cambio automático sí o sí. Así se pueden aprovechar mejor las prestaciones del motor 2.0 turbodiésel, bastante voluntarioso pese a que tiene que mover 1.619 kilos. Es un punto ruidoso, aunque no se aprecia demasiado en el interior ya está bien insonorizado. Tampoco llegan más vibraciones habituales al volante o los pedales.

Jeep Compass 2017 | motor.atresmedia.com

Por comportamiento, el Compass apuesta más por la comodidad que por la agilidad. En general, es un coche con un buen aplomo y unas reacciones seguras, pero en carreteras de curvas las inercias y el balanceo de la carrocería son bastante notables. También muestra cierta tendencia a irse de morro, aunque la dirección es suficientemente precisa, y los frenos cumplen sin problemas. En vías rápidas se percibe como un coche muy cómodo para realizar largos desplazamientos.

Jeep Compass | motor.atresmedia.com

Como conclusión a la prueba, se puede decir que el Compass es un SUV que cumple en todo, y con mejores capacidades off-road que la mayoría de sus rivales. En carretera destaca por comodidad, mientras que por calidad o espacio está en la media -podría tener más maletero-. Con este motor no va mal, pero el cambio automático de nueve relaciones no es su mejor aliado desde el punto de vista prestacional. Por precio está en la media, y no está mal equipado.

Jeep Compass 2017 | motor.atresmedia.com

Así es la gama del Jeep Compass

La gama del Compass cuenta con dos motores de gasolina y tres diésel. El más asequible, el 1.4 MultiAir con 140 CV, ligado siempre a la caja manual de seis velocidades y a la tracción delantera. Por encima está el 1.4 MultiAir con 170 CV con cambio automático de nueve velocidades y la tracción 4x4. En diésel se ponen a la venta los 2.0 Multijet con 140 (unidad de prueba) y 170 CV, este último siempre con caja automática y tracción total a las cuatro ruedas. Como variante de partida también tiene el 1.6 Multijet de 120 CV, tracción delantera y cambio manual de seis velocidades.

Jeep Compass 2017 | motor.atresmedia.com

Los niveles de acabado en un inicio se denominan Longitude, Limited y la variante de acceso Sport. Dependiendo del elegido podrán tener climatizador, techo eléctrico, tapizado en piel, asientos térmicos, tecnología LED para las ópticas, ordenador de viaje, etc. Otros elementos importantes serán la alerta de cambio de carril involuntario, aviso pre-colisión, frenada de emergencia, control de crucero, cámara posterior, asistente al aparcamiento, detector de objetos en ángulo muerto, etc. Los precios para España arrancan en los 25.500 €.

Jeep Compass 2017 | motor.atresmedia.com

La oferta contempla tres niveles de terminación y seis opciones mecánicas con precios algo elevados. El Jeep Compass puede reservarse con los motores 1.4 Multiair en variantes con 140 y 170 CV aunque sólo el más potente incluye el cambio automático de nueve velocidades y el sistema de tracción total a las cuatro ruedas. En diésel se ofrecen alternativas con 120, 140 y 170 CV.

Jeep Compass 2017 | motor.atresmedia.com

En lo referente a los niveles de acabado, se denominan Sport, Longitude y Limited. Desde el más sencillo cuentan con aire acondicionado, sistema UConnect con pantalla táctil, bluetooth, freno de mano eléctrico, encendido automático de luces, llantas de aleación, ordenador de viaje, etc.

Las tarifas que publicamos a continuación no incluyen promociones y descuentos por lo que deberían ser algo más asequibles a pie de concesionario: