Test a fondo Porsche 911 Cuarenta Edition: un pata negra para celebrar el aniversario ibérico

911 Cuarenta Edition | PORSCHE

Hace 40 años que se inauguró Porsche Ibérica y, para ello, la marca alemana desveló una versión especial para Portugal y España: el Porsche 911 Cuarenta Edition. No sólo se ha inspirado en la Península Ibérica para el color de la carrocería, sino también para el diseño del interior que es exclusivo para esta edición limitada que se basa en el Porsche 911 Carrera GTS con el sistema híbrido T-Hybrid.

Porsche 911 Cuarenta Edition | Porsche

En el exterior se destaca el color especial Quercusverde, logrado con el programa Paint to Sample Plus de personalización de Porsche. Este tono verdoso está inspirado en los bosques de robles, encinas y alcornoques de la Península Ibérica.

Porsche 911 Cuarenta Edition | Porsche

También podemos encontrar en el pilar B una insignia especial del 911 Cuarenta Edition, basado en la placa de los 911 originales - también hay un guiño a los 80 con la película protectora de las aletas, un elemento opcional que se solía escoger en aquellos primeros 911 que trajo Porsche Ibérica.

Porsche 911 Cuarenta Edition | Porsche

Para el interior, se ha utilizado cuero bitono, un tono marrón Trufa y otro marrón Cohiba. El tono más oscuro se reserva para el salpicadero y la parte inferior del habitáculo mientras que el cuero más claro es para las molduras, mientras que el tejido tartán de los asientos está fabricado en un patrón a cuadros creado exclusivamente para esta versión 911 Cuarenta Edition.

Porsche 911 Cuarenta Edition | Porsche

A nivel mecánico, es un 911 Carrera GTS con su sistema híbrido. Es decir, monta el motor 3.6 bóxer de seis cilindros turboalimentado con un motor eléctrico acoplado al turbo y otro a la caja de cambios PDK de ocho velocidades, trabajando en conjunto para lograr una entrega de potencia lo más eficiente posible.

Porsche 911 Cuarenta Edition | Porsche

El 911 Carrera GTS oculta eroga 541 CV, siendo capaz de acelerar de 0 a 100 km/h. en 3 segundos, alcanzando los 312 kilómetros por hora de velocidad punta.

Porsche 911 Cuarenta Edition | Porsche

Este Porsche 911 tan bello y tan nuestro es una edición limitada a tan solo 40 unidades, Cada unidad tendrá un precio final en España de 284.439 euros. Vendidas todas ellas, por supuesto, excepto la que hemos tenido el honor de disfrutar, que permanecerá en el fondo patrimonial de Porsche Ibérica.

Con cada unidad se entrega una lona a medida con el logo de Porsche Exclusive Manufaktur y las letras de Cuarenta Edition para conmemorar estas cuatro décadas de la marca alemana en la Península Ibérica.