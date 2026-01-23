Ya están disponibles las versiones electrificadas del Jeep Compass, el modelo que se adapta a cualquier situación

Próximamente, Jeep ampliará la libertad de elección a sus clientes con una gama completa de motorizaciones, al sumar dos versiones Full Electric adicionales, con potencias que van desde los 231 CV en la versión de tracción delantera hasta los 375 CV en la de tracción integral.

El nuevo Compass se beneficia de una nueva puesta a punto de la suspensión, desarrollada para lograr el mejor equilibrio posible entre maniobrabilidad y confort. La aceleración vertical se ha reducido un 15% y el balanceo de la carrocería un 20%, lo que asegura una conducción más estable.

Asimismo, se ha perfeccionado la calibración de la dirección para ofrecer precisión y suavidad, adaptándose de forma inteligente a las diferentes situaciones de conducción. Esta evolución técnica se complementa con una mayor insonorización, gracias a materiales mejorados como el nuevo cristal trasero, ahora un 11% más grueso.

"En conjunto, estas mejoras crean un ambiente del habitáculo tranquilo y refinado, donde los pasajeros pueden disfrutar de viajes largos o desplazamientos urbanos con total comodidad. El resultado es un vehículo que ofrece un equilibrio dinámico, combinando agilidad con la serenidad propia de los SUV premium", ha destacado la firma.

En el interior, el habitáculo es amplio, con 20 mm adicionales de espacio para las piernas en las plazas traseras y un maletero que se amplía hasta los 550 litros, 45 litros más que antes. Los compartimentos de almacenamiento en la parte delantera alcanzan los 34 litros, ofreciendo mayor espacio para los objetos cotidianos.

El vehículo cuenta con un cuadro de instrumentos digital de 10,25 pulgadas y una pantalla de infoentretenimiento de 16 pulgadas, con Head-Up Display para presentar toda la información importante sin necesidad de apartar la vista de la carretera.

Sistema de modos de conducción

El sistema de modos de conducción Selec-Terrain se erige como una de las características clave del modelo. Este sistema no se limita a cambiar los gráficos de la pantalla o el color de la iluminación ambiental, sino que también introduce ajustes mecánicos reales para optimizar el rendimiento en cualquier superficie.

Esto se traduce en un nivel de control y adaptabilidad que permite una mayor tracción, estabilidad y confianza en cualquier situación. Los conductores pueden elegir entre cinco modos de conducción: Automático, Deportivo, Nieve, Arena/Barro y Eléctrico (este último exclusivo de la versión e-Hybrid Plug-In), cada uno diseñado para optimizar el rendimiento y el control en diferentes condiciones.

Todos los modos integran el Programa Electrónico de Estabilidad (ESP), que funciona a la perfección con el ABS, el control de tracción y la gestión del motor para garantizar la estabilidad.

Otro avance importante es la incorporación en el Nuevo Jeep Compass de la conducción autónoma de nivel 2 como equipamiento de serie. El paquete de seguridad se completa con funciones de última generación como el control de crucero adaptativo predictivo y el cambio de carril semiautomático.

Otra novedad es la función de cambio de carril semiautomático, disponible entre 70 y 180 km/h, asiste al conductor al cambiar de carril realizando ajustes sutiles en la dirección para guiar el vehículo al carril deseado, ofreciendo una experiencia de conducción más segura y tranquila.