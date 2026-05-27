¿La revelación del año? Sin presumir, este SUV compacto chino ya vende más que el Mercedes EQA y amenaza al Toyota C-HR eléctrico

Sobrio. Si tuviera que definir la forma en que el Mercedes Benz EQA se presenta ante nuestros ojos, así sería. Como uno de los eléctricos de acceso a la gama de la marca alemana, se hace su lugar entre los más vendidos de su tipo en el mercado español. Un mercado español que, no obstante, le abre ahora las puertas a una nueva amenaza china que le compite por ver cuál le da menos importancia a la apariencia y, aun más relevante, por su posición de privilegio en la demanda.

Sin presumir, la esencia estética china del Changan Deepal S05 se percibe a distancia. Tal es así que, como a un eléctrico le basta con una sola carga para cumplir cientos de kilómetros de autonomía, nos es suficiente un rápido golpe de vista para notar el diseño minimalista al que responde. Bajo el principio de menos es más, podría considerarse su lenguaje visual como una de las razones de su inmediato ascenso, pero existen otras concretas que no dan lugar a interpretaciones.

Changan Deepal S05 | Changan

Para empezar, su precio inferior a los 30.000 euros. Es decir, no solo considerablemente más barato que el EQA, sino también más accesible que el Toyota C-HR+. En un segundo orden, midiendo de largo 4,6 metros, unas dimensiones que lo depositan en el límite con los SUV de tamaño mediano y que lo catapultan como un líder en volumen de carga dentro del segmento de los C-SUV eléctricos. Nada tienen que hacer los 340 litros del Mercedes ni los 416 litros del japonés frente a los 492 litros del maletero del Deepal, que además marca la diferencia agregando un frunk con 159 litros adicionales.

Un SUV con relación precio-calidad y crecimiento comercial a gran velocidad

Es, en definitiva, un SUV compacto que irrumpe con una casi imbatible relación precio-calidad, porque promete autonomías en ciclo combinado de casi 500 kilómetros –485, siendo preciso– en sus versiones de propulsión trasera. En ciertos casos, la batalla por la mejor eficiencia no se determina en cifras, sino en qué tan capaz es la batería mientras del otro lado de la balanza se mide al modelo por el valor que se lee en su etiqueta.

Changan Deepal S05 | Changan

Pero a la hora de acercarse al usuario, la gran clave del Changan Deepal S05 reside en su estrategia comercial. A diferencia de las listas de espera que separan a los eléctricos de los clientes, este SUV convence por apuntar al mercado español como uno principal y por hacerlo llevando a cabo entregas inmediatas.

Desde su debut en el país a principios del 2026, no ha hecho el Deepal S05 más que escalar a gran velocidad en el ranking de los EV. Con más de 1.000 unidades matriculadas, al Mercedes Benz EQA ya lo ha superado, mientras el C-HR eléctrico, el más vendido de su tipo, lo mira por el espejo retrovisor. La pregunta, de aquí en adelante, es la siguiente: ¿podrá este nuevo SUV chino mantener su ritmo y establecerse en las calles a largo plazo? ¿Será finalmente la revelación del año?