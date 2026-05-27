Es la marca de coches más segura del mundo, y para conseguirlo ha estrellado más de 10.000 coches en sus laboratorios

Volvo lleva décadas asociada a una idea muy difícil de comprar con publicidad: la seguridad. Hay muchas marcas que obtienen grandes resultados en pruebas de choque, muchas que presumen de asistentes a la conducción y muchas que hablan de protección de los ocupantes. Pero pocas han convertido esa obsesión en una parte tan profunda de su identidad como la firma sueca.

La explicación está en una forma de trabajar que no se basa solo en cumplir con los ensayos oficiales. Volvo lleva años estudiando accidentes reales, realizando simulaciones virtuales y destruyendo coches en condiciones controladas para entender qué ocurre cuando un impacto no se parece exactamente a una prueba de laboratorio.

El dato que mejor resume esa filosofía es contundente: su Centro de Seguridad ha superado ya las 10.000 pruebas de choque a escala real. Es decir, más de 10.000 coches estrellados con un objetivo muy concreto: aprender cómo se deforman, cómo se mueve el cuerpo de los ocupantes y cómo se pueden mejorar las estructuras, los cinturones, los airbags y todos los sistemas de protección.

Volvo Crash Test | Volvo

Volvo no diseña sus coches solo para aprobar crash test

El Centro de Seguridad de Volvo Cars, situado en Gotemburgo, se inauguró en el año 2000 y desde entonces se ha convertido en una de las instalaciones más importantes de la industria para estudiar accidentes. Allí no se replican únicamente impactos frontales o laterales convencionales, sino también escenarios mucho más cercanos a la vida real.

La instalación cuenta con pistas de ensayo, una enorme barrera de impacto, cámaras de alta velocidad y sistemas capaces de medir con enorme precisión lo que sucede durante una colisión. Antes de llegar a una prueba física, cada modelo ya ha pasado por miles de simulaciones por ordenador, pero Volvo sigue defendiendo que romper coches reales continúa siendo imprescindible.

La razón es sencilla: una simulación puede anticipar muchas cosas, pero el golpe real sigue siendo la prueba definitiva. En una colisión intervienen materiales, estructuras, ángulos, velocidades, dummies, sensores y movimientos del cuerpo que tienen que comprobarse con datos físicos.

Volvo Crash Test | Volvo

La clave está en estudiar accidentes reales

Volvo no trabaja únicamente a partir de ensayos estandarizados. La marca lleva recopilando información de accidentes reales desde 1970, una base de datos que ha servido para desarrollar muchas de sus soluciones de seguridad.

Ese enfoque es importante porque los accidentes de verdad rara vez son perfectos. Un coche no siempre choca de frente contra una barrera a una velocidad exacta. A veces sale de la vía, impacta contra un poste, vuelca, recibe un golpe en un ángulo extraño o transporta ocupantes de diferentes tallas y edades.

Por eso Volvo realiza pruebas inspiradas en situaciones reales: impactos contra objetos fijos, salidas de carretera, colisiones en ángulo y escenarios que van más allá de los requisitos mínimos de los organismos oficiales. Las pruebas Euro NCAP o IIHS sirven para comparar coches bajo criterios comunes; las pruebas internas de Volvo intentan responder a una pregunta más difícil: qué pasa cuando el accidente no se parece al examen.

Volvo Crash Test | Volvo

Una reputación que no nació con los asistentes modernos

La fama de Volvo no empezó con las pantallas, las cámaras o los sistemas de frenada automática. Uno de sus grandes hitos históricos fue el cinturón de seguridad de tres puntos, introducido por Volvo en 1959 y liberado después para que toda la industria pudiera utilizarlo.

Aquel gesto ayudó a construir una imagen que la marca ha mantenido durante décadas: la seguridad como principio, no solo como argumento comercial. Hoy esa filosofía continúa con estructuras de absorción de impactos, sistemas avanzados de retención, asistentes a la conducción y nuevas tecnologías capaces de adaptar mejor la protección al tipo de ocupante y de accidente.

Por eso Volvo sigue sonando a coche seguro incluso en una industria donde casi todos los fabricantes han mejorado muchísimo. La diferencia no está solo en tener buenos resultados en una prueba concreta, sino en haber construido toda una cultura alrededor de la protección de las personas.

Volvo Crash Test | Volvo

La seguridad también se fabrica destruyendo coches

El dato de los 10.000 coches estrellados puede parecer una barbaridad, pero explica muy bien por qué Volvo conserva esa reputación. Cada impacto controlado permite recoger información. Cada deformación de la carrocería, cada movimiento del dummy y cada milisegundo de la colisión sirve para mejorar el siguiente coche.

En una época en la que muchas marcas hablan de seguridad a través de listas de equipamiento, Volvo mantiene un mensaje más profundo: no basta con añadir sensores o asistentes. También hay que entender cómo se comporta un coche cuando todo sale mal.

Por eso decir que Volvo es la marca de coches más segura del mundo no se sostiene solo en un eslogan. Se sostiene en décadas de investigación, en miles de accidentes estudiados y en más de 10.000 pruebas de choque a escala real. La seguridad, en Volvo, no se promete únicamente en un catálogo. Se prueba, se mide y, muchas veces, se aprende destruyendo coches.