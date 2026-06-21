Probamos el Cupra Terramar PHEV, un divertido SUV que hace más de 120 kilómetros sin gastar gasolina

Si hace unos años alguien nos hubieran dicho que un SUV de más de cuatro metros y medio podría recorrer más de 120 kilómetros en modo 100% eléctrico, tener más de 200 CV, un interior altamente tecnológico y seguir siendo divertido al volante… seguramente no lo habríamos creido.

Pero estamos en 2026. Y lo que parecía imposible ya es una realidad. El Terramar motivo de nuestra prueba tiene una misión complicada: convertirse en uno de los modelos más importantes de Cupra. Pero tiene la fórmula perfecta para conseguirlo: diseño deportivo, tecnología, espacio para toda la familia y una mecánica híbrida enchufable que aúna prestaciones y eficiencia.

Lo primero que llama la atención es su diseño. En el frontal tenemos la reconocible firma luminosa de Cupra con tres triángulos, y una gran parrilla vertical que le aporta mucha personalidad y deportividad. Atrás la presencia se la da su logotipo Cupra integrado e iluminado en la parte central, entre los pilotos traseros, junto con la denominación Terramar también iluminada.

Y es que, con unas medidas exteriores contenidas para un SUV de su segmento, con 4,51 metros de largo, 1,86 de ancho y 1,58 de alto, no busca pasar desapercibido. Probablemente tampoco quieras hacerlo. Si vas en un Cupra, que te vean.

Prueba Cupra Terramar Phev | Centímetros Cúbicos

Aunque si algo no pasa desapercibido es su interior. Tenemos unos deportivos asientos Bucket fabricados con materiales que utilizan plásticos reciclados del fondo; y un salpicadero completamente digital compuesto por un Digital Cockpit de 10,25 pulgadas, y una pantalla de infoentretenimiento de 12,9 pulgadas, que integra un control deslizante retroiluminado.

La experiencia se completa con el Windshield Head-up Display, que proyecta la información en el parabrisas, directamente en la línea de visión del conductor.

Unos asientos que recogen extremadamente bien, con confort y espacio para compartir con cuatro pasajeros más, visualmente atractivo y suave al tacto; y un amplio espacio de carga. El Terramar esconde un generoso maletero de casi 500 litros de capacidad, y si abates los asientos traseros, llegas a más de 1.300.

Estamos ante el Terramar híbrido enchufable, por lo que equipa un sistema que aúna combustión y batería para ofrecer 204 CV de potencia y una autonomía de hasta 123 kilómetros. Todo, con un consumo homologado que no supera los 0,5 l/100 km, y que, por supuesto, le permite lucir la etiqueta CERO de la DGT.

Interior Cupra Terramar | Centímetros Cúbicos

Lo que más me sorprende es que sus más de 120 kilómetros eléctricos son reales, perfectos para el día a día y la ciudad. Y sumando la posibilidad de combinar energía eléctrica y gasolina es lo ideal para trayectos más largos y viajes.

En la primera de las situaciones la conducción es rápida, sensible y fluida, sobre todo la aceleración. Y sus medidas no hacen que sea nada incómodo hacer giros cerrados en zonas urbanas, o aparcar en lugares acortados.

Y cuando sales a carretera, es realmente cómodo ir aquí dentro: se siente muy aplomado al suelo, es dinámico en curva y preciso a rabiar en cada movimiento que le pidas.

El Cupra Terramar híbrido enchufable permite seleccionar el modo híbrido óptimo en función de cada necesidad de conducción. Desde la pantalla de info-entretenimiento, el conductor puede elegir entre el e-Mode, es decir, 100% eléctrico; el Hybrid automático o el Hybrid manual. En el último, puedes elegir reservar un porcentaje de la energía almacenada en la batería y circular con el motor de gasolina hasta necesitar el modo eléctrico.

Prueba Cupra Terramar | Centímetros Cúbicos

También el selector de modos de conducción, desde este botón satélite del volante deportivo, ajusta el modo de hibridación, la respuesta del motor, el funcionamiento de la caja de cambios automática DSG, la dureza de la dirección, y hasta el climatizador ó el asistente en viaje.

Magia o no, es tan fácil sentirse hechizado por el Cupra Terramar. Porque tenemos este apasionante diseño, un interior conectado y amplio al que no le puedes echar en falta nada y un motor híbrido enchufable de lo más eficiente capaz de afrontar cualquier situación que le pidas, ciudad o montaña.