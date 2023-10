Prueba del Seat León e-Hybrid: un compacto sostenible para el día día y sin limitaciones para viajar

Una de las acepciones de la palabra "híbrido" en el Diccionario de la Real Academia Española es: "un producto de elementos de distinta naturaleza". Este en concreto se llama e-Hybrid. Los dos elementos que lo mueven son: un motor de gasolina de 150 CV de potencia y otro eléctrico de 116 CV, que se alimenta mediante una batería de iones litio de 13,2 kW/h y que le permite ir en modo 100% eléctrico y se recarga con el cable que se muestra en el vídeo.

El cable que tiene este conector se conoce como "Menekes". Este se enchufa al coche y en el otro extremo lo puedes conectar a un enchufe normal de casa o uno de pared. A continuación, hablaremos de las ventajas de esta tecnología enchufable que ofrece este Seat León e-Hybrid, desarrollado y producido en España.

La batería está lista en 3 horas y 40 minutos enchufada a un cargador de pared de 3,6 kiloWatios, o en menos de seis horas en un cargador doméstico de 2,3 kiloWatios. Durante la carga, la luz tiene que parpadear en verde. Si es amarilla y parpadea es que la palanca no está en la posición P; si no parpadea, es que no se ha detectado ninguna red eléctrica. Y si es roja, es que hay algún error o no se ha conectado bien.

Si la utilidad que le das al coche es de trayectos cortos por ciudad, este modelo, sin duda, merece la pena porque puedes ir todo el tiempo en modo eléctrico. En cuanto al habitáculo, las dimensiones son las mismas que las de un León normal, y en el maletero se pierde un poco, pero tiene 270 litros, mientras que la versión Sportstourer, por ejemplo, tiene 470.

En el mundo conectado en el que vivimos, el León nos permite controlar el climatizador y programar las horas de carga de la batería de forma remota desde nuestro Smartphone. Para, por ejemplo, hacer un mejor uso de la red doméstica y beneficiarse de las horas de la tarifa reducida. Y no es la única forma de interactuar con la gestión de la energía de la batería. Se puede elegir entre los siguientes modos: eléctrico Puro, híbrido automático e híbrido a demanda, fijando un porcentaje de la batería que queramos guardar, para utilizar esa energía cuando lo necesitemos

El sistema hace que arranques siempre en modo totalmente eléctrico, siempre que la batería esté suficientemente cargada. Además, cambia al modo híbrido si la capacidad energética de la batería cae por debajo de un cierto nivel o si la velocidad supera los 140 kilómetros por hora.

El motor de gasolina 1.4 TSI funciona con suavidad. Si hablamos de la conducción híbrida, hay que hablar de la conducción de un solo pedal, porque cuando levantas el pie del acelerador, el motor eléctrico regenera la batería y, al frenar, también.

Durante la frenada es capaz de regenerar hasta 40 kiloWatios de energía. Si optimizas la conducción híbrida, el gasto puede ser reducido, combinando el modo eléctrico en ciudad y yendo 'a vela' por autopista, es decir, dejando al coche circular con su propia inercia. Cabe destacar también que en modo 100% eléctrico podemos recorrer hasta 64 kilómetros.

En este coche, la electrónica cobra un papel importante como se puede ver a lo largo del vídeo. También lo hace la caja de cambios automática DSG, un cambio de seis marchas muy rápido, que funciona realmente bien. Aquí es más eficiente y más ligero, porque el selector de marchas no está conectado mecánicamente a la caja de cambios y funciona con conexión electrónica.

En las carreteras reviradas, el León e-Hybrid, se disfruta mucho y tiene un comportamiento agradecido. Puedes ponerlo a tu gusto con los modos de conducción: Eco, Normal y Sport. El modo Individual, incluso, permite ajustar la firmeza de los amortiguadores en hasta 14 posiciones distintas.

Para ser más eficiente con un híbrido enchufable, sobre todo ahora que llega el frío, es mejor cargar la batería en interior y pre-calentar el coche con el sistema remoto. Frenar progresivamente ayuda a regenerar la batería. También lo hace recargarla antes de que el coche se enfríe y no esperar a que esté completamente descargada.

Esta versión híbrida enchufable siempre lleva el acabado FR, lo que significa un buen nivel de equipamiento y tecnología de última generación, como son los sistemas de ayuda a la conducción. Entre los que se encuentran: el Travel Assist que mantiene la distancia con el coche que te precede; el Lane Assist que te avisa del peligro que llega por los lados; o el Front Assist, capaz de hacer una frenada de emergencia, de forma autónoma, ante una posible colisión.

Sabiendo utilizar bien su autonomía eléctrica y teniendo claro en qué momentos es bueno ahorrar batería, este León e-Hybrid es ideal para moverte por la jungla de asfalto en modo eléctrico y, como buen León, seguir siendo el rey.