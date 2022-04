Los mejores compactos del mercado: Peugeot 308, Kia Ceed, Opel Astra y SEAT León

Más información Renault Austral, listo para dar batalla entre los SUV compactos

El segmento de los compactos continúa siendo uno de los más importantes en el mercado español. En los últimos años, según datos publicados por ANFAC, rondan el 20% de cuota, siendo superados únicamente por los SUV grandes y medianos. En consecuencia, las grandes marcas generalistas apuestan por seguir invirtiendo en algunos de sus modelos más icónicos. En este artículo vamos a analizar tres compactos estrenados para este año: Peugeot 308, Kia Ceed y Opel Astra; y otro con menos de dos años de vida, habitual en las listas de los coches más vendidos en nuestro país: el SEAT León.

Peugeot 308

El Grupo Stellantis presentó el nuevo 308 con el objetivo de convertirse en el nuevo referente del segmento. Un coche que, a simple vista, da un salto de calidad notable respecto a su antecesor. Está fabricado sobre la plataforma modular EMP2, la misma que tenía el modelo anterior, pero aumenta su longitud en 11,4 centímetros, al igual que el ancho (4,8cm) y la distancia entre ejes (5,5cm). No así la altura, rebajándola en 3,1 cm. Adopta una línea más agresiva, especialmente en el morro, e incorpora el nuevo escudo, en sintonía con lo visto en el 208.

Peugeot 308 2022 | Peugeot

El interior se desarrolla a partir del i-Cockpit, con las complicaciones que eso conlleva. El cuadro de mandos no destaca por su amplitud y, según la altura del conductor, el volante puede tapar la pantalla. En la zona del salpicadero se palpa una calidad más propia de una marca Premium, no abusa de plásticos duros, y muestra una nueva pantalla de 10 pulgadas, eminentemente táctil, pero con unos botones en la parte inferior con accesos directos a música, navegador o ayudas de conducción. Las plazas traseras son algo estrechas, en particular para pasajeros de alta estatura. El volumen del maletero para las versiones de combustión es de 412 litros y 361 para las híbridas.

Peugeot 308 2022 | Peugeot

La oferta de motores está compuesta por dos versiones de gasolina tricilíndricos: un 1.2 de 110 o 130 CV; una única versión diésel: 1.5 de 131 CV; más dos sistemas híbridos enchufables de 179 y 220 CV, a los cuales le corresponde la codiciada etiqueta CERO de la DGT. Sin embargo, no cuenta con versiones híbridas convencionales ni híbridas ligeras. Salvo en los modelos electrificados, el cliente puede elegir entre un cambio manual de seis velocidades y una transmisión automática de ocho.

Respecto a los consumos, en las versiones de gasolina van desde los cinco litros del 110 CV a los 5,6 del 130 CV. El diésel homologa una cifra de 4,6 L/100.

El precio es su gran talón de Aquiles en comparación con sus competidores. La horquilla va desde los 23.000 € de la versión más básica de gasolina a los 43.000 € del híbrido enchufable. Se sitúa un peldaño por encima de los León, Astra o Ceed, aunque por debajo de lo que puede costar un Wolkswagen Golf.

Kia Ceed

Relación calidad-precio con siete años de garantía. La marca coreana ha ido incrementando su presencia en nuestro país gracias a sus atractivas ofertas y una fiabilidad palpable en todos los estudios de consumidores, en los que Kia siempre aparece entre las primeras. De hecho, fue líder de ventas en España el pasado mes de marzo, y uno de sus modelos más vendidos, el KIA Ceed, ha recibido también una actualización para este año.

Kia Ceedd | Kia

El nuevo Ceed cambia con su antecesor en un nuevo parachoques delantero y un difusor trasero más agresivo. Pequeños cambios en la carrocería para adaptar el modelo a la tendencia actual. Las llantas, de 16 y 18 pulgadas, también modifican su diseño. En cuanto al interior, actualiza los tapizados de los asientos e incorpora el negro piano en la zona del cambio. Un acabado muy bonito, pero que suele dañarse rápido. El cuadro de mandos pasa a ser digital y aumenta la pantalla multimedia aun tamaño entre 8 a 10 pulgadas, con conexión Apple Car Play y Android Auto. La climatización está separada de la pantalla, manteniendo sus botones y ruletas. Punto a favor. Las plazas traseras son suficientes para dos adultos corpulentos y el volumen del maletero va de los 357 litros a los 395 de capacidad.

Interior Kia Ceed | Kia

La gama de motores está compuesta por cuatro de gasolina: 1.0 de 101 CV, 1.0 de 120 CV, 1.5 de 160 CV y 1.6 de 204 CV; uno diésel (1.6 de 136 CV) y una variante híbrida enchufable (1.6 de 141 CV). Las dos mecánicas más potentes de gasolina y la de diésel incorporan un sistema de hibridación ligera, obteniendo de este modo la etiqueta ECO. Como gran novedad, el diésel y el gasolina de 160 CV, montan una caja manual iMT, con un embrague controlado electrónicamente que desacopla el motor de la transmisión, lo que permite apagar el motor en marcha cuando circula por inercia.

La mecánica diésel está asociada a un cambio manual o automático (híbrido ligero) de doble embrague DCT. El primero homologa un consumo de 4,5 litros y el segundo de 4,8. En cuanto a los motores de gasolina, los consumos van desde los cinco litros a los siete, siendo ligeramente más ‘gastón’ que sus competidores.

Los precios son su gran arma. El tricilíndrico de gasolina lo puedes tener por menos de 17.000 € y el híbrido enchufable supera por poco la barrera de los 30.000 €.

Opel Astra

El nuevo Astra es el primero bajo el paraguas del grupo Stellantis. La sexta generación del icónico modelo comparte plataforma (EMP2) con el Peugeot 308, por lo que, en consecuencia, sus medidas son muy parecidas. No así el diseño, distintivo y particular, propio de Opel. Los faros delanteros van integrados en una parrilla de color negro que pinta de ese mismo color la insignia. La zona del maletero tiene una forma plana con unos faros alargados que caen ligeramente. El escudo y las letras de “Astra”, ocupan la parte central.

Opel Astra 2022 | Opel

El interior se renueva por completo y adopta un estilo minimalista. El cuadro de instrumentos, digital, está unido a la pantalla táctil multimedia, que incorpora la climatización. Como ayuda, tiene unos botones debajo con accesos directos a las distintas funciones. En la zona del cambio, nada nuevo: botón de freno de mano, cargador inalámbrico, etc. El negro piano se reparte por toda la zona delantera. El volumen del maletero es de 422 litros, siendo el segundo mayor del mercado, solamente superado por el Skoda Scala.

Interior del nuevo Opel Astra | Opel

Por el momento, equipa exactamente los mismos motores que el Peugeot 308. Se espera para finales de año una versión eléctrica. El modelo más asequible, el motor 1.2 de gasolina de 110 CV, arranca en los 23.000 €.

SEAT León

El rey de los compactos en España por ventas, con el permiso del Dacia Sandero, estrenó su nuevo aspecto a principios del 2020. El morro aumenta sus dimensiones y el diseño llama la atención con unas líneas que caen hacia la calandra. Esas líneas continúan por el lateral y el diseño de la zona trasera destaca por unos faros integrados en una misma línea, iluminados por luces LED, recordando al SEAT Toledo de segunda generación. El León recurre a la plataforma MQB, la misma que el Octavia, el Golf o el A3.

Seat León | SEAT

El interior derrocha tecnología, a veces en detrimento de la ergonomía. El cuadro de instrumentos es digital, con diferentes versiones modificables a gusto del conductor, mientras que la pantalla multimedia va desde las 8 a las 10 pulgadas. La climatización está incorporada y como solución incorpora unos botones táctiles para la temperatura y el volumen. Las plazas traseras destacan por tener un amplio espacio, superior al de sus competidores. El volumen del maletero, sin embargo, con 380 litros, es una buena cifra, pero no la mejor del segmento.

Seat León TGI GNC | Seat

La amplia gama de motorizaciones es uno de sus grandes puntos a favor. Posee cinco propulsores de gasolina: dos tricilíndricos de 90 y 110CV con 1.000CC; los 1.5TSI de 130 y 150CV; y el más potente, el 2.0 TSI de 190 CV. El 1.5TSI de 150 CV puede transformarse en versiones microhíbridas eTSI gracias a una batería auxiliar de 48V. En el terreno del diésel, se puede elegir entre un 2.0TDI de 115CV y otro de 150 CV. Asimismo, como es habitual, SEAT da la opción de escoger el modelo propulsado por GNC (1.5 de 130 CV). Por el último, la versión híbrida enchufable: un motor 1.4TSI unido a uno eléctrico que ofrece una potencia conjunta de 204 CV y una autonomía eléctrica de 60 kilómetros.

Los motores más pequeños de gasolina homologan unos consumos alrededor de 5L/100km. Los 1.5TSI suben el consumo solo medio litro, el más potente de ellos incorporando el sistema ACT de desconexión de cilindros, en el que el motor, electrónicamente, desactiva dos de los cuatro cilindros cuando hay una inercia favorable. Los microhíbridos homologan los mismos consumos, mientras que los Diésel se sitúan significativamente por debajo de los cinco litros: 4,1L para el de 115 CV y 4,3 para el de 150 CV.

En cuanto a los precios, la horquilla se distribuye entre los 18.000 € del motor más pequeño de gasolina a los 29.000 € de la versión más potente con combustible diésel. En caso de elegir el híbrido enchufable, hay que desembolsar entre 32.000 y 35.000 €.