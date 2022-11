El Lexus ES es la nueva apuesta de Lexus en el mercado de las grandes berlinas premium, un sedán que se ubica por encima del Lexus IS y justo por debajo del Lexus LS. Por ello es también además un sustituto para el Lexus GS, el modelo que hasta la fecha había defendido este papel con un planteamiento más tradicional en tanto al esquema de propulsión y precio.

Con el nuevo Lexus ES la firma japonesa pone el foco en la relación calidad/precio, el confort y el lujo, planteando una interesante alternativa a todas las berlinas premium que en su gran mayoría apuestan por el motor diésel como principal propulsor. Hablamos de un segmento muy competido con los fabricantes alemanes copando el grueso de las ventas, de ahí que Lexus haya buscado una receta diferente para convencer al gran público.

Lo primero que debemos tener en cuenta es que el Lexus ES 300h cuenta con una gama donde solo está disponible un único motor híbrido gasolina. Se trata de una nueva generación del propulsor 2.5 atmosférico hibridado que desarrolla ahora una potencia máxima de 218 CV, estando unido a la transmisión automática e-CVT y en configuración de tracción delantera. Con esta particular configuración nos encontramos con la primera gran diferencia con respecto a sus rivales, pues el grueso de sus alternativas apuestan por la tracción trasera o la tracción total. El empleo de esta configuración responde principalmente al uso de la misma plataforma del Toyota Camry comercializado en USA, una plataforma modular de nueva generación que ha sido revisada por Lexus para mejorar sus características en tanto a confort y habitabilidad.

Y es justo en el apartado del espacio donde este Lexus ES más destaca en el mercado pues con una longitud de 4.975 nos encontramos una berlina donde sus mayores virtudes las encontramos en las plazas traseras. Este coche ha sido diseñado con la idea de ser llevados y por ello sus plazas traseras gozan de espacio y gadgets suficientes como para no echar de menos ponerse al volante. Tal es el agrado en estas plazas que el nuevo ES será capaz de convencer a muchos de los que habían posado sus ojos en el aún más lujoso y exclusivo Lexus LS. Nos encontramos desde la posibilidad de reclinar los respaldos traseros (8º) hasta la presencia de una consola central abatible con la que manejar todas las opciones en confort y multimedia.

Pero si nos ponemos al volante lo cierto es que el Lexus ES también ofrece bastantes cualidades para convencer. En primer lugar nos encontramos con un coche que durante la conducción prima el confort, la calidad y el aislamiento muy por encima de otros aspectos. Esto quiere decir que para aquellos que buscan un coche de tintes deportivos el ES 300h no es su mejor opción. Sin embargo, para todos aquellos que busquen una berlina con la que recorrer largas distancias sin sufrirlo sobre sus cuerpos, esta berlina premium de Lexus es sumamente interesante.

El paso del Lexus GS al ES ha supuesto un cambio de concepto en el apartado técnico, sin embargo la idea en tanto a lujo y calidad se ha mantenido en tintes generales. En el Lexus ES 300h abundan los buenos materiales y los excelentes ajustes, encontrando solo algunos plásticos duros en zonas menos visibles. Sin duda es en el habitáculo del ES donde más y mejor se demuestra la filosofía de Lexus para esta berlina, ofreciendo una experiencia de conducción donde los pasajeros solo tengan que preocuparse de disfrutar y relajarse sin importar lo que suceda en el exterior. El único punto claramente mejorable en el interior es la interfaz multimedia, un sistema que a pesar de contar con una enorme pantalla de 12,3” adolece de un control mediante trackpad poco intuitivo que obliga a apartar la vista más de lo deseable.

Centrados en el apartado dinámico podemos decir ampliamente que el único propulsor disponible, un motor híbrido gasolina de 218 CV de última generación, le sienta como un guante al Lexus ES. Teniendo en cuenta que el grueso de sus rivales apuestan por los motores diésel, la receta de Lexus no solo consigue similares consumos – incluso mejores en ciudad – sino que se muestra imbatible en términos de confort y agrado de conducción. Puestos a poner una pega no encontramos otra que el tacto de su transmisión, la peculiar e-CVT que ha mejorado sensiblemente con respecto a sus anteriores generaciones, pero sigue denotando ese tacto artificial en aceleración que no ofrecen los cambios automáticos más modernos como el convertidor de par y el doble embrague, cajas de cambio muy refinadas y eficientes que pueblan las gamas de sus rivales.

Todo en el Lexus ES 300h está dirigido a filtrar las perturbaciones que proceden del exterior, y así desde suspensiones a dirección muestran una puesta a punto enfocada en el máximo confort, incluso en el acabado más deportivo F Sport. Sí que es cierto que los diferentes modos de conducción permiten modificar el carácter del Lexus ES, pero la prioridad es el confort aunque sin caer en lo excesivo, pues sigue siendo un coche que asienta muy bien y contiene de forma notable los movimientos de la carrocería a no ser que abusemos de las curvas donde se hace más patente su talante, su tamaño y su peso en el entorno de los 1.700 Kg.

El Lexus ES 300h está a la venta en España desde 45.000 euros, un precio que lo convierten en una de las opciones más interesantes de su segmento, además de la única de su clase con semejante receta. Sin duda esta nueva berlina premium e híbrida tiene la difícil tarea de convencer en un mercado volcado con las marcas alemanas, pero desde luego argumentos no le falta.