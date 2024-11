El mega SUV eléctrico 4x4 de 7 plazas que llega a España con receta Range Rover, pero para todos los bolsillos

Imposible que los Ioniq de Hyundai pasen desapercibidos. Tanto el Ioniq 5 como el Ioniq 6 fueron Coche del Año 2022 y 2023 respectivamente. Pero el Ioniq 9 es todavía más llamativo. Al menos, lo es por tamaño, porque es gigante. Supera los 5 metros de largo, necesarios para dar cabida, claro está, a las tres filas de asientos que permiten ofrecer 7 plazas distribuidas en 2+2+3. Está listo para plantar cara a Range Rover como SUV de lujo, aunque lo hará con un precio más asequible.

Las dos filas delanteras son cuatro asientos relax con mucho espacio que pueden reclinarse y disponer de reposapiés para poder descansar cuando el coche está parado. Cuentan incluso con función de masaje para evitar la fatiga en viajes largos. Además, los asientos de la fila intermedia pueden rotar para quedar frente a la fila trasera. Por si fuera poco, la inmensa consola central que sirve también como reposabrazos para los pasajeros de la fila delantera, puede deslizarse para ser accesible también para los pasajeros de la fila intermedia.

El gran tamaño del coche le permite además conservar un maletero generoso incluso con las 7 plazas habilitadas, superando los 620 litros. A lo que habría que añadir el maletero delantero de entre 50 y 80 litros en función de la versión del coche elegida. Y es que es posible optar por el tracción trasera, o por el tracción integral a las cuatro ruedas.

Hyundai Ioniq 9 | Hyundai

La variante más accesible será la que ofrece tracción trasera, con un motor de 160 kW que equivalen a unos 218 CV. Optar a la versión con tracción integral supone añadir un motor delantero que suma otros 95 CV. Aunque hay una versión Performance que integra dos motores iguales de 160 kW para proporcionar una potencia de 435 CV, pudiendo hacer el 0-100 km/h en 5,2 segundos. Su capacidad 4x4 es ideal para el que quiera un coche preparado para enfrentarse a cualquier terreno con capacidad y quiera además llevar a su familia consigo.

La batería que alimenta a este motor sigue un camino similar al de los Ioniq 5 e Ioniq 6 apostando por una tensión de 800 V que permite una carga rápida con la que pasar del 10% al 80% en solo 25 minutos con un cargador de 350 kW. Ofrece una autonomía homologada total de 620 km gracias a los 110 kWh de capacidad. Eso sí, ofrece la posibilidad de carga múltiple para poder utilizar infraestructuras de 400 V.

Su diseño está claramente orientado a ofrecer una estética de lujo recordando a Range Rover tanto en interior como en exterior, buscando competir con grandes gigantes pero en una liga de precios inferior. El equipamiento interior, así como la tecnología avanzada con la que cuenta, como la sustitución de los retrovisores por cámaras y pantallas que se adaptan a la conducción, dejan claro que quiere ser un icono para el que busque un SUV eléctrico que lo tenga todo y que además parezca el gigante de la plaza.

Hyundai Ioniq 9 | Hyundai

Aunque su precio todavía no está confirmado, y será a mediados del año que viene cuando por fin podamos comprarlo en los concesionarios de Hyundai, claramente estará por debajo de los SUV de lujo de Range Rover, Volvo o Mercedes. El Hyundai sería una opción para todos los bolsillos. O bueno, quizás no para todos, pero sí una opción más accesible que el Volvo EX90 de 7 plazas que se queda ligeramente por debajo de los 90.000 euros, el Mercedes EQS SUV que pasa de los 140.000 euros, o el Range Rover Eléctrico que todavía no ha llegado pero cuyo precio debería acercarse a los 200.000 euros.

La mejor referencia que tenemos es el Kia EV9, con el que comparte una gran cantidad de características y componentes. Este se queda ligeramente por encima de los 70.000 euros. El Hyundai Ioniq 9 comparte chasis, motores y una gran cantidad de componentes, aunque tiene algo más de batería. Si nos basamos en el Kia EV6 y su homólogo el Hyundai Ioniq 5, vemos que el último es posible conseguido unos 6.000 euros más barato. Dicha diferencia indica que podríamos esperar que el Hyundai Ioniq 9 quede también por debajo en precio del Kia EV9, o al menos no alcance la cifra de los 70.000 euros. Un coche costoso, sí. Pero casi imposible conseguir nada más económico o mejor equipado con 7 plazas y electrificado al 100%. De momento, eso sí, toca esperar al 2025.