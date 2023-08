Es uno de los vehículos eléctricos más vendidos y podría producirse en Europa

En China ya se están planteando producir el MG 4 en suelo europeo. La marca lleva ya muchos años sin ensamblar o producir vehículos en el viejo continente pero ahora que han conseguido reconquistar al público local resulta más práctico y económico hacerlo directamente desde aquí.

MG 4 | MG

De momento son solo rumores pero indican que ya se está estudiando la posibilidad de producir al menos el MG 4 en Europa y aunque no sabemos el lugar en cuestión, la marca todavía conserva ciertas instalaciones en el Reino Unido. No tenemos claro que sea el lugar ideal al no pertenecer a la Unión Europea pero podría ser un buen inicio.

Algunos países como Francia ya han mostrado su interés en reducir las ayudas directas a la compra a aquellos vehículos que no estén fabricados dentro de la Unión Europea, algo que de llevarse a cabo dejaría fuera a muchos modelos que llegan especialmente desde China, perdiendo la ventaja del precio bajo que suele ser el principal motivo de compra.

De fabricarse el MG 4 en Europa se podrían aplicar las ayudas como en cualquier otro modelo producido en la región así que lograrían impulsar todavía más las buenas ventas que ha cosechado durante sus primeros meses de vida. Es actualmente el segundo compacto eléctrico más vendido en Europa solo por detrás delVW ID.3.

