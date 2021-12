Toyota Yaris 2022: más tecnología y más seguridad para despedir el año y afrontar el nuevo

Más información Toyota C-HR Electric Hybrid 2022

Toyota despide 2021 poniendo a punto a su utilitario: el Toyota Yaris. La marca japonesa no ha esperado al tradicional restyling y ya ha lanzado mejoras tanto en el apartado tecnológico como en el de seguridad. Con ellas, el Toyota Yaris estará disponible con un precio base de 18.950 euros que, eso sí, contará con diferentes descuentos para incentivar las ventas más cuatro años de garantía y cuatro años de mantenimiento incluidos.

La pantalla de nueve pulgadas del Toyota Yaris 2022 estrena el nuevo sistema multimedia Toyota Smart Connect, disponible con el acabado Style Plus. Es, en definitiva, una versión más potente y fluida que, además, llega con conexión inalámbrica para Apple CarPlay y Android Auto. A esto hay que sumar actualizaciones de mapas vía OTA, información y alertas del tráfico en tiempo real y recomendaciones que el conductor puede recibir a través del Hybrid Coaching.

Toyota Yaris 2022 | Toyota

En el apartado de seguridad añade un airbag central de serie y la última versión del Toyota Safety Sense: mejoras que lo convierten en uno de los modelos más seguros de su segmento. Este sistema incluye, entre otros, control de crucero adaptativo inteligente, avisador de cambio involuntario de carril con asistente activo y sistema de mantenimiento de la trayectoria, control inteligente de luces de carretera, reconocimiento de señales, sistema de seguridad de precolisión con detección de vehículos, de peatones, de ciclistas y de obstáculos en intersecciones o asistencia a la dirección de emergencia.

Toyota Yaris 2022 | Toyota

Las opciones del Toyota Yaris 2022

La gama del Toyota Yaris 2022 se divide en cinco niveles: S-Edition (exclusivamente con motor de combustión), Business Plus (no admite modificaciones porque es el que la marca destina a las flotas), Active Tech, Style y Style Plus (el más completo que, como decíamos antes, incluye el nuevo Toyota Smart Connect de serie). Estas son las novedades de cada uno: