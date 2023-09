Todas las pistas apuntan a que Volkswagen está trabajando en relanzar el Rabbit

Si Volkswagen había planeado crear expectación con sus mensajes crípticos en redes sociales, desde luego lo ha conseguido. Todo ello, mientras que de forma paralela se ultiman los detalles para el inicio de la IAA Mobility que se desarrollará en Múnich entre los días 5 y 10 de septiembre para la que la mayoría de los fabricantes germanos están preparando alguna que otra sorpresa con la que atraer la atención de los visitantes en la Feria de movilidad.

En el caso del fabricante con sede en Wolfsburgo, se puede decir que llevan días jugando al ‘juego del conejo’, al dejar entrever el proyecto en el que pueden estar trabajando y que sería presentado precisamente con el inicio del evento muniqués. Y es que, el pasado domingo, en el vídeo que publicó Volkswagen Twitter X se podía ver la imagen de un conejo acompañado por una cuenta atrás en la parte superior derecha que hacía referencia precisamente a que faltaban siete días para la jornada que marca la antesala del inicio de la Feria IAA Mobility.

Ese vídeo del mamífero, acompañado del mensaje en inglés de: “Internet está lleno de gatos. A todo el mundo le gustan los gatos. A nosotros también nos gustan. Pero hoy queremos honrar al conejo, y por una buena razón. ¡Manténganse al tanto!” no ha sido la última señal. A partir de ahí, se han dado otras tres publicaciones, la primera de ellas haciendo referencia a que están trabajando en un vehículo muy especial, todo ello acompañado de la imagen de un taller, mientras que en la segunda se encontraba un bote de miel (aludiendo a que se dirigían ya a Múnich) y en la tercera se podía ver a un gaitero escocés.

Todo ello está dando alas a las habladurías que apuntan a que el fabricante alemán estaría trabajando precisamente en resucitar al icónico Volkswagen Rabbit, sin aclarar de si sería un vehículo conceptual, si estaríamos ante un futuro modelo de producción o una versión especial. No sólo se trata de la imagen del conejo, sino que el escocés también es una pieza clave para las conjeturas ya que en el anuncio del Rabbit Diésel de 1981 también aparecía un escocés acompañado del sonido de la gaita. La imagen del taller por su parte podría hacer referencia a la historia de 2021 en la que se narraba cómo un padre e una hija estadounidenses restauraron una unidad de 1983 del mítico Rabbit en su garaje de casa. Por su parte, la referencia a las abejas puede que tenga relación con el anuncio del Rabbit de 2006, cuya canción del spot no era otra que “Birds and the Bees”, de Patrick and Eugene.

Hay que aclarar que el nombre comercial de Volkswagen Rabbit ha sido el empleado durante muchos años por la marca para el Golf en Estados Unidos y Canadá, sin embargo, tratándose de la cuenta internacional de Volkswagen y estando previsto un anuncio en el marco del IAA Mobility de Múnich, parece difícil pensar que se trate únicamente de una iniciativa para el mercado norteamericano. El próximo 3 de septiembre saldremos de dudas.