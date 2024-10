No podrás comprarlo aunque tengas 4 millones de euros, pero sí puedes diseñar tu propio Ferrari F80

El Ferrari F80 representa la continuación de un legado legendario. Sigue los pasos de modelos icónicos como el F40, F50, Enzo y LaFerrari. No es simplemente un coche, es una obra maestra de la ingeniería y el diseño. Y también uno de esos responsables de que un niño se enamore del mundo del motor.

Por supuesto, destaca por ser extremadamente exclusivo. Y es que, aunque tengas y estés dispuesto a desembolsar 4 millones de euros, eso no garantiza que puedas tener uno de estos en tu garaje. Y esa exclusividad no es casualidad: Ferrari ha creado el F80 para ser mucho más que un coche más en la historia, una máquina que solo unos pocos elegidos podrán llamar suya. Aún así, eso no quiere decir que no puedas disfrutar el proceso de soñar con él, porque Ferrari te da la oportunidad de diseñarlo a tu manera.

Ferrari F80 | Ferrari

El Ferrari F80 entra en una liga que pocos pueden disputar. Una liga que hace años tuvo que recibir un nuevo nombre porque no era suficiente con llamarlos superdeportivos. Así nacieron los hypercars.

Con un motor híbrido que combina potencia explosiva con una eficiencia inesperada, el F80 se coloca a la altura de leyendas como el Bugatti Tourbillon y el McLaren W1. Hablamos de una potencia de casi 1.200 CV que permite al F80 alcanzar velocidades de hasta 350 km/h, todo gracias a su estructura ultra ligera hecha de materiales de vanguardia como fibra de carbono y aleaciones de titanio. Mientras el Bugatti Tourbillon es conocido por su increíble aceleración y su elegancia aerodinámica, y el McLaren W1 destaca por un equilibrio casi quirúrgico entre potencia y agilidad, el Ferrari F80 brilla por una filosofía de diseño centrada en la velocidad pura, la innovación tecnológica y el control absoluto sobre el asfalto.

Ferrari F80 | Ferrari

A diferencia de sus competidores, el F80 no solo busca desafiar los límites de la velocidad marcando nuevos récords, sino también ofrecer una experiencia purista. En comparación, la sofisticación casi barroca del Bugatti Tourbillon y la orientación práctica y tecnológica del McLaren W1 parecen pasos en direcciones completamente diferentes: el Ferrari F80 es la esencia del mundo del motor. Aunque lo hace cambiando el V12 por un V6 con dos turbos y tres motores eléctricos.

Ferrari ha mantenido siempre una relación estrecha entre sus coches y la exclusividad. Con el F80, esta filosofía no cambia. No se trata simplemente del precio, que ya de por sí se convierte en un filtro natural. Hablamos de 799 unidades que harán que no muchos puedan tener uno de estos Ferrari F80, pero que a la vez serán suficientes como para poder verlo en las calles de las capitales del mundo.

Ferrari F80 | Ferrari

El proceso de selección de Ferrari hace que incluso famosos y millonarios estén fuera de la lista si no cumplen ciertos requisitos. Ferrari busca algo más que riqueza: quiere embajadores para su marca, personas que entiendan lo que representa el Cavallino Rampante y estén dispuestas a contribuir a convertir el Ferrari F80 en un icono más de la historia de la marca italiana.

Pero aquí está el giro interesante: aunque nunca lo tengas, Ferrari ofrece un configurador online del F80 que permite a cualquier entusiasta experimentar lo que supone personalizar uno de los coches más deseados del mundo. Desde el color de la carrocería, que puedes elegir entre los clásicos rojo Ferrari o tonos personalizados, hasta las opciones antirrobo, el configurador te permite dar rienda suelta a tu creatividad. Puedes modificar la tapicería, los detalles del volante, el diseño de las llantas e incluso agregar elementos vinílicos según tus preferencias.

Ferrari F80 | Ferrari

Este configurador no es solo una herramienta, es una forma de experimentar la esencia de Ferrari: la libertad de diseñar algo único, la atención al detalle, y la emoción que sientes al imaginarte a los mandos de una máquina tan exclusiva. Es más, limitado a 799 unidades, habrá diseños que nunca llegarán a fabricarse. Aunque sólo sea un sueño, Ferrari lo hace un poco más real, un recordatorio de que los límites entre lo posible y lo imposible a veces son tan delgados como la línea roja que recorre la carrocería del F80.

¿Te animas a diseñar el tuyo?

Configurador de Ferrari F80