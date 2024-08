Tiene nueve plazas, parece una nave espacial y ahora estrena motor híbrido

Cada vez son más los MPVs de gran tamaño y elevado precio que se comercializan en Europa. El Hyundai Staria es una de las pocas alternativas que se mantienen a la venta con tarifas inferiores a los 60.000 € incluyendo además una completa dotación de serie, y mecánicas de agradable funcionamiento y buen andar.

Para seguir mejorando su demanda en algunos países de Europa ya se pueden reservar las primeras unidades del Hyundai Staria Hybrid, una interesante propuesta que se acompaña del mismo bloque que hace unas semanas estrenaron los Tucson y Santa FE. Por ahora en el monovolumen solo se venderá con tracción sencilla.

El bloque elegido es el 1.6 HEV de 215 CV que se ofrece asociado a una transmisión automática con seis velocidades. Por ahora no hay información sobre las prestaciones o el consumo medio dado que está pendiente de homologación pero debería ser más interesante que el diésel si se pretende utilizar bastante por ciudad.

Lo que no ha cambiado en el Hyundai Staria respecto a los motores diésel es el generoso espacio interior que permite acomodar hasta a nueve pasajeros en tres filas de asientos. Para facilitar el acceso ofrece según versiones de puertas deslizantes con accionamiento eléctrico y portón trasero con apertura y cierre automáticos.

La dotación de serie es otro de los puntos fuertes de este modelo tanto en seguridad como en confort aunque no debemos olvidar que en España sus tarifas parten de los 54.000 € con el motor diésel. No sabemos si llegará el híbrido a nuestro país pero en Francia arranca desde algo más de 57.000 € así que no parece descabellado que pueda tener un hueco en la gama nacional.

PRECIOS: Hyundai Staria