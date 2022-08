Porsche ya prueba un motor alimentado por hidrógeno que iguala al de gasolina

Porsche no quiere apostarlo todo al rojo, o no al menos en lo referente a los electrones. El fabricante de Stuttgart, además de la experimentación vehículos eléctricos alimentados por batería como es la creación del Porsche 718 Cayman GT4 ePerformance, sin embargo, entre bambalinas también están trabajando en otras tecnologías del motor, lo que les ha llevado a que comiencen las simulaciones en Nürburgring Nordschleife con un prototipo virtual muy especial.

Ha sido el propio fabricante germano el que ha confirmado que actualmente se encuentran realizando trabajo de simulación con un vehículo que estaría empleando un motor de combustión alimentado por hidrógeno, algo que por ejemplo también está empleando ya en el mundo real Toyota, que compite en Japón con un Toyota Corolla con este tipo de tecnología y que estos días está haciendo rodar a su Toyota GR Yaris H2 por las carreteras de Ypres en Bélgica con el tetracampeón del Mundo de Rallies, Juha Kankkunen.

Porsche sigue imaginando el futuro de la movilidad | Porsche

En concreto, Porsche ha utilizado para la prueba el motor V8 de 4.4 litros como base, en este caso equipados con dos turbocompresores asistidos electrónicamente ya que descubrieron que las bajas temperaturas del escape hacían más difícil la tarea y que el sistema requería proporcionar las condiciones adecuadas ya que los turbos no giraban a la velocidad necesaria.

Con la ‘mula de pruebas’ virtual rodando a velocidades de hasta 261 km/h, los resultados del test evidentemente arrojaron pros y contras, pero se consiguieron cifras de potencia de unos 590 CV, 440 kW, muy cercanas a las de su homólogo de gasolina, en este caso con un peso de 2.650 kilogramos para el conjunto. Si sigues interesado en estas simulaciones avanzadas, te dejamos el dato de que su tiempo de vuelta en Nürburgring fue de 8 minutos y 20,2 segundos.

Comparativa de funcionamiento de motores | Porsche

Quizás el otro dato más importante es que con esta configuración, el coche superaría los ya de por sí exigentes estándares establecidos por el Euro 7 (en vigor a partir de 2025), además de que se elimina la necesidad de introducir un sistema de postratamiento de los gases del escape debido a las propias condiciones de esta tecnología de propulsión y el combustible empleado. Evidentemente es más complejo que un ICE convencional, sin embargo, trae otro buen número de ventajas. Por el momento, Porsche no tiene planes para llevar este motor a la producción “en su forma actual”, algo que no es lo mismo que no pueda llegar en el futuro a la serie con un concepto más evolucionado.