La gama del Skoda Octavia se reduce de manera importante

El Skoda Octavia arrancará el año 2023 estrenando una nueva gama más reducida en cuanto a número de versiones pero igualmente interesante que seguro termina encontrando un lugar destacado entre los usuarios más clásicos que no quieren dar el salto al segmento de los todocamino.

La gama en gasolina contempla el bloque 1.0 eTSI de 110 CV con caja DSG e hibridación ligera que se convierte en un excelente básico. En posición intermedia está el 1.5 eTSI de 150 CV también con sistema MHEV, la caja DSG y por supuesto la deseada etiqueta ambiental ECO de la Dirección General de Tráfico. Si buscas elevadas prestaciones podrás elegir el 2.0 TSI de 245 CV que da vida al Octavia RS.

En diésel se puede elegir el 2.0 TDI de 115 CV como única alternativa con transmisión manual y el 2.0 TDI de 150 CV con caja DSG se sitúa como el más frugal de la oferta. Dejan de comercializarse por el momento los híbridos PHEV, las versiones a metano, el 1.0 TSI de 110 CV con caja manual y el campero Scout.

Skoda Octavia | Skoda

Los niveles de acabado también se reducen y solo sobreviven los Ambition Plus, Selection Plus y RS Plus. En todos se incluyen los faros LED, control de crucero adaptativo, alerta de carril, detector de fatiga, llantas de aleación, sistema multimedia con pantalla de 10 pulgadas, cámara posterior, climatizador automático de tres zonas, etc.

En las versiones más completas también cuentan con acceso y arranque sin llave, asistente en atascos, sistema de aparcamiento asistido, monitor de ángulo muerto, tapizado mixto con asientos deportivos, portón automático, lector de señales de tráfico, etc. Los precios de la nueva gama arrancan en los 26.900 € incluyendo promociones.