Este pequeño eléctrico llegará a mediados de año y pretende romper el mercado por precio

El Citroën ë-C3 llegará a los concesionarios españoles a mediados del próximo año. En una primera etapa comercial estarán solo disponibles las unidades que equipan la batería de mayor capacidad así que las versiones más baratas tardarán todavía unos meses en llegar. En cualquier caso, este modelo será uno de los más baratos del mercado.

El Citroën ë-C3 se comercializa con un motor eléctrico que desarrolla 113 CV de potencia y se combina con una batería de 44 kWh de capacidad con la que se declaran hasta 320 km de autonomía según el ciclo de homologación WLTP. En una segunda fase, previsiblemente en 2025, llegará la opción más sencilla con una autonomía de 200 km y un precio más accesible.

En España los interesados podrán elegir entre los acabados You y Max. Desde el primero cuentan con faros LED, elevalunas eléctricos delanteros, cierre centralizado con mando, espejos eléctricos, instrumentación Head Up Display, sensor de parking trasero, control de velocidad, sistema de sonido, frenada automática en ciudad, etc.

La versión más completa añade además las llantas de aleación de 17 pulgadas, cámara de visión posterior, sensor de lluvia, elevalunas eléctricos traseros, climatizador automático, cargador de móvil por inducción, navegador con pantalla de 10,25 pulgadas, pack exterior específico con barras de techo, asiento trasero abatible por partes, etc.

Las versiones más baratas del Citroën ë-C3 arrancarán en los 20.490 € de la opción con 200 km de autonomía aunque eso será en 2025. La gama inicial con la batería de 44 kWh y 320 km de autonomía costará 23.800 € en acabado You, y 27.800 € en el más atractivo Max, siempre antes de ayudas, promociones y descuentos por financiar.

Precio Citroën ë-C3