Este domingo, en CC: Probamos los nuevos Audi RS3 y Volkswagen Taigo, y el legendario Seat Ibiza Kit Car

Esta semana, en Centímetros Cúbicos (Antena 3-09:45h.), tu programa de motor de los domingos, te espera una cita muy especial con el mundo de las cuatro -y las dos- ruedas, liderado en cuanto a deportividad por la nueva generación del Audi RS3, un compacto purasangre capaz de medirse a casi cualquier deportivo sobre el asfalto con sus 400 caballos de potencia, domesticados por lo último de Audi Sport, incluida una tracción Quattro con sorpresa.

Y es que el RS3 que hemos conocido en Atenas no solo es el A3 más extremo de la historia sino que se ha convertido en el compacto más rápido en el circuito de Nürburgring. Para alcanzar ese título, ha conseguido bajar de los 3,8 s en el 0 a 100 km/hora y alcanzar los 290 km/h de velocidad máxima gracias a su motor V5 de 2,5 litros, regresando así al planteamiento mecánico original. Pero no todo es eficiencia y eficacia, pues esta quinta generación incluye el modo 'RS Torque Rear' -en román paladino: modo 'drift'- ¿a quién no le ha gustado derrapar sin miedo?.

El nuevo Volkswagen Taigo que conocimos la semana anterior, nos lo hemos traído conduciendo desde la misma fábrica de Landaben (Navarra) hasta Madrid, y os contaremos qué nos ha parecido el nuevo SUV compacto de Wolfsburgo en una prueba de largo recorrido.

No dejaremos la deportividad y haremos un viaje al pasado y sus divertidos 'noventa' a bordo de la versión mejorada del Seat Ibiza Kit Car, conocida como EVO2, en este caso, en configuración para asfalto y en el trazado de Mora del Ebro. Un coche que ostenta el honor de haber sido Campeón del Mundo de Rallies en tres ocasiones.

En un programa en el que no faltarán Bujías y sus preguntas de concurso, la actualidad y la competición, mientras que la guinda la pondrá un interesante reportaje con 10 vehículos que cambiaron la historia de la automoción.

No te lo pierdas y vuelve a ver los mejores momentos y programas completos de Centímetros Cúbicos en Atresplayer.