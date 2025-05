El compacto alemán premium más deportivo tiene el futuro asegurado

Esta vez, lo que salió del Salón de Shanghái fue un cúmulo de certezas para el futuro de BMW y sus modelos más pequeños. Vayamos al grano: el BMW Serie 1 conocerá una nueva –la quinta– generación y muchas veces las declaraciones de las autoridades no dicen mucho, pero en este caso se han pronunciado con claridad, lo que nos permite trazar un escenario futuro.

Casi que lo dicho por Bernd Koerber al medio Auto Express expone la filosofía que los bávaros piensan trabajar de aquí a los próximos años. Antes de entrar en detalles, les propongo avanzar desde el testimonio del vicepresidente senior de Marca, Gestión de Productos y Conectividad. El que más resume el tema a tratar aquí creo que es el siguiente: "Si uno se sale del segmento de los coches pequeños, lo que se pierde es la perspectiva de soluciones inteligentes y rentables".

En otras palabras, a lo que Koerber hizo referencia fue a la importancia de los modelos de entrada para experimentar con ellos desarrollos tecnológicos a replicar luego en coches superiores, pero también a cómo estos modelos de acceso ayudan a acercarse al cliente y al modo en que les funciona a las marcas: suelen ser un puente entre la eficiencia de producción y la reducción de costes. Lo vemos en el presente en modelos eléctricos de entrada que ya llegaron o que están en cuenta regresiva, y esto no es menor en este caso.

BMW Serie 1 2025 | BMW

Porque, si bien lo más viable como paso inicial es que el nuevo BMW Serie 1 llegue –se espera para el 2027 ó 2028 como tarde– con opciones híbridas enchufables, no se descarta una versión totalmente eléctrica. Con la nueva era visual y tecnológica del Neue Klasse, lo lógico y esperable es que el eventual BMW i1 adopte esa identidad que también veremos, por ejemplo, en el futuro BMW M3 eléctrico de sexta generación.

Por otro lado, para alcanzar esas "soluciones inteligentes y rentables" seguramente entre en acción otro modelo del Grupo BMW. Koerber conoce en profundidad a Mini, ya que fue vicepresidente senior de esta marca hasta el 2022. Esto se traduce en una ventaja para el futuro BMW Serie 1, ya que de los Mini adoptaría plataforma, capacidad de baterías y rendimiento de sus motores. Imaginar la convivencia entre tecnología de propulsión tomada de Mini y la nueva idiosincrasia Neue Klasse genera expectativas.

El Serie 1 no podía decir adiós. No en España, donde suele ser uno de los coches del fabricante alemán más elegidos –a pesar de una caída de más del 30 por ciento registrada en el primer trimestre del 2025–, donde BMW creció más a nivel global durante el 2024, donde se espera un impacto no menor de los futuros pequeños eléctricos y donde podría sacar provecho del fin de la producción de rivales como el Audi A1, Audi Q2 y Mercedes-Benz Clase A.