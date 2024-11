BMW iM3: 670 CV de pura adrenalina eléctrica para 2027

Los acérrimos de la Serie M de BMW están de enhorabuena. Ya sabíamos que la marca bávara había decidido dar el salto al mundo eléctrico con su icónico M3, pero ahora conocemos nuevas características sobre cómo podría. Y es que el nuevo BMW iM3, con nombre en clave ZA0, llegaría en 2027 con nada menos que 670 CV de potencia en su versión de entrada.

Este nuevo iM3 no será un simple lavado de cara eléctrico. Se construiría sobre la nueva plataforma NA0 i3, que debutará en 2026, y promete llevar el concepto de berlina deportiva eléctrica a un nuevo nivel. Aunque BMW ya ha insinuado futuros modelos eléctricos con cuatro motores y más de 1.300 CV, el iM3 apostaría por un enfoque más "conservador" en su lanzamiento. ¿Conservador? Bueno, si consideras que 670 CV es poco...

Pero la verdadera revolución del iM3 no está solo en su potencia, sino en su cerebro. BMW introducirá en este modelo su innovador sistema "Heart of Joy", que promete redefinir la experiencia de conducción en todos los futuros vehículos eléctricos de la marca. ¿Y qué es exactamente este "Corazón de la Alegría"? Ni más ni menos que la integración del software del tren motriz y la dinámica de conducción en un único sistema unificado.

BMW M· | BMW

La nueva arquitectura de software centralizada de BMW reduce la latencia de forma drástica, pasando de los 10-20 milisegundos habituales en los sistemas tradicionales a tan solo 1 milisegundo. ¿Qué significa esto para ti? Una respuesta instantánea del vehículo, mejorando el rendimiento y la dinámica de conducción. Ya sea en circuito o en carreteras sinuosas, la respuesta del coche será inmediata. Por lo general, la electrónica ha ido quitando algo de purismo a la experiencia de conducir. Pero de vez en cuando llega otro avance que consigue compensar eso.

Respecto a la tracción, aunque aún no se ha confirmado, es probable que este iM3 de "entrada" envíe toda su potencia a las cuatro ruedas. Y para los más exigentes, no os preocupéis: es casi seguro que habrá versiones aún más potentes en el futuro. ¿Un M3 eléctrico con más de 1.000 CV? No lo descartemos, pues el motor existe.

Pero BMW no abandona a los puristas del motor de combustión. La marca ha confirmado que habrá un nuevo M3 de gasolina (nombre en clave G84) en julio de 2028. Este modelo incluiría un sistema mild-hybrid de 48V, combinando un motor de seis cilindros en línea de 3.0 litros con un motor eléctrico integrado en la transmisión. La perfecta transición entre dos mundos.

BMW M3 Interior | BMW

Con la llegada de los modelos Neue Klasse a la vuelta de la esquina, BMW se prepara para mostrarnos en persona las bondades de su "Heart of Joy". Y nosotros estamos ansiosos por probarlo. Porque si algo ha demostrado BMW a lo largo de su historia, es que sabe cómo hacer que la conducción sea una auténtica alegría, sea cual sea la fuente de energía.

Puede que sea el BMW iM3 el deportivo que consiga por fin revolucionar la experiencia eléctrica para conductores exigentes. Con 670 CV de potencia, tecnología de vanguardia y el ADN M corriendo por sus venas eléctricas, este iM3 tiene todos los ingredientes para convertirse en el nuevo referente del segmento. Pero, eso sí, habrá que esperar hasta 2027, para lo que queda todavía mucho tiempo.