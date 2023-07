ACTUALIDAD EN BREVE: BMW M2, M3 TOURING Y XM, 120 años de Harley Davidson, Lancia Pura HPE y más CC

El lanzamiento de BMW España de los nuevos M2, M3 Touring y XM ha sido noticia esta semana. Tres modelos que representan la máxima deportividad de la firma alemana entendida desde tres puntos de vista diferentes.

El XM es el segundo vehículo de la historia desarrollado exclusivamente por el departamento Motorsport. Un SUV que combina 653 CV de potencia y la última tecnología en hibridación vestido con un diseño de lo más vanguardista. Por su parte, esta generación del M3 es la primera en contar con una carrocería Touring en su oferta. Algo que muchos aficionados y clientes de la marca venían reclamando desde hace años. El M2, el sucesor espiritual del M3 original, se pone al día con más potencia, 462 CV, mayor tecnología y mejores prestaciones.

Por otra parte, se cumplen 120 años desde que William Harley y los hermanos Arthur y Walter Davidson fundaran en Milwaukee Harley-Davidson. Más de un siglo de historia que la marca ha querido celebrar en un festival internacional de motos, música y espectáculo durante cuatro días en Budapest. Un aniversario que hemos podido vivir desde dentro en Centímetros Cúbicos y os lo contaremos a la vuelta de verano.

También han sido novedad del mundo del motor la presentación de un prototipo y una concentración con récord de asistentes. Lancia cada día se acerca más a la realidad. La renacida marca italiana ha presentado en Madrid el prototipo Pura HPE, que adelanta cómo serán sus próximos modelos. Diseño, elegancia y electrificación son sus tres pilares básicos. El Ypsilon será el primer modelo de producción que el fabricante con sede en Turín llevará a las calles en 2024.

Más de un centenar de Seat 600 acudieron este año a la concentración Traveseat 2023, superando en esta edición el récord de asistentes, con un total de 125 coches. Los participantes pudieron revivir durante varios días cómo era viajar por España al volante de este icónico modelo, que sirvió para motorizar un país entero. En esta ocasión, esta caravana ha recorrido diferentes lugares de Castilla y León, uniendo Segovia con Salamanca.

Con casi 700.000 unidades vendidas desde su lanzamiento en 2019, el éxito del Peugeot 2008 es indiscutible. Para mantener su posición, la marca francesa acaba de presentar algunos cambios que incluyen nuevos detalles estéticos, un i-cockpit 3D de 10 pulgadas y hasta 406 kilómetros de autonomía en su versión eléctrica. El 508 también se pone al día con un nuevo frontal, nuevos diseños de llantas, faros Matrix LED. Además, suma nuevas tecnologías como la conducción semiautónoma de nivel 2, visión nocturna a través del cuadro digital o suspensión adaptativa.

La actualidad también se ha ido a Navarra esta semana. Por segundo año consecutivo, Mini España y Mini Lurauto organizaron su particular SanferMINI por las calles de Pamplona. Varias cuadrillas de mozos corrieron por delante de los 13 Minis eléctricos, siguiendo el mismo recorrido que el encierro de San Fermín, terminando en la plaza de toros de la capital navarra.

Por último, aunque no menos importante, nos encontramos con las presentaciones de los Audi RS6 y RS7 en su versión Performance. Por si las cifras de las versiones que ya conocemos no son suficientes, ahora, el motor que anima a ambas 'criaturas' entrega 630 CV de potencia y 850 newtons metro de par. Acelerando de 0 a 100 en solo 3,4 segundos. En cuanto a velocidad punta, en la versión Performance está limitada a 280 km/h. Aunque el paquete Dynamic RS Plus permite aumentar el límite de velocidad máxima hasta los 305 km/h.

