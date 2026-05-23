Vuelve el mítico 2CV de Citroën en una versión eléctrica y mucho más asequible

Citroënha confirmado oficialmente la incorporación de un nuevo modelo a su gama, que encarnará todo el espíritu del legendario 2 CV, que ha sido diseñado para hacer frente a los retos de la movilidad eléctrica y las nuevas normativas urbanas.

Inspirado en el espíritu del original, este futuro vehículo encarnará los valores esenciales que siempre han definido al 2 CV como accesibilidad, ligereza, practicidad, versatilidad y "un carácter distintivo sin igual en la carretera".

Diseño virtual del Citroën 2CV | Dejan Hristov

Por el momento, Stellantis no ha desvelado más detalles del nuevo modelo, aunque su objetivo será contribuir al surgimiento de una nueva categoría de pequeños vehículos eléctricos asequibles, que ofrecen una mayor libertad de movimiento "sin renunciar a la personalidad ni al atractivo".

Citroën desvelará más detalles sobre este proyecto en elSalón del Automóvil de París, en octubre de 2026, tal y como ha explicado Stellantis en el marco de su Investor Day, celebrado el pasado jueves y en el que ha presentado las líneas estratégicas de su plan 'FaSTLAne 2030'.

"Reinventar el 2CV del mañana es un reto y una responsabilidad inmensos. El nuevo modelo perpetuará ese espíritu, no por nostalgia, sino reinventando su sencillez y accesibilidad para el mundo actual. Eléctrico. Esencial. Asequible", ha subrayado el director general de Citroën, Xavier Chardon.