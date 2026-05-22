PRESTA ATENCIÓN
Las señales que indican que la batería del coche está a punto de fallar
Aunque una batería suele durar entre 3 y 5 años, factores como el clima extremo o los trayectos cortos pueden acortar su vida útil drásticamente.
Publicidad
Girar la llave y que el motor no responda es una de las averías más molestas y evitables para cualquier conductor. ¿Tu coche arranca con pereza o te da fallos eléctricos raros? ¡Cuidado, tu batería está muriendo!
Normalmente las baterías duran entre 3 y 5 años, pero el frío extremo o hacer solo trayectos cortos donde el alternador no carga pueden matarla antes. El primer aviso es un arranque lento o un extraño chasquido al encenderlo. Fíjate en los bornes: si ves una capa blanquecina o azulada, hay sulfatación y la energía no pasa bien.
¡Y ojo si tu coche tiene Start-Stop! No le sirve cualquier batería; necesitas tecnología EFB o AGM, y a veces hasta hay que codificarla en la centralita para que el coche la reconozca.
Si ves la batería hinchada o con fugas, cámbiala ya, porque ese líquido es corrosivo. Un truco: con el motor apagado, usa un multímetro; si marca menos de 12,6 voltios, empieza a preocuparte.
No esperes a quedarte tirado en el momento más inoportuno. Una revisión a tiempo a partir del tercer año te ahorrará muchas llamadas a la grúa y errores electrónicos innecesarios.
¡Revisa tu batería hoy mismo y evita sorpresas! No ignores el testigo rojo en el cuadro; si se enciende con el motor en marcha, puede que el problema sea el alternador.
Mantener los bornes limpios y apretados es un paso sencillo para prolongar la salud eléctrica de tu vehículo.
Publicidad