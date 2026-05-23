Así es el Audi A1 que pasa de ser un utilitario a casi un SUV en miniatura

Durante los últimos años, se ha popularizado el término unicornio para referirse a individuos o cosas que reúnen cualidades extremadamente difícil de encontrar juntas. En la industria del automóvil, podemos aplicar este concepto a un modelo alemán que tiene cuerpo de Utilitario pero que tras realizarse ciertos ajustes adquiere configuración de SUV, la edición Allstreet del Audi A1.

Este modelo cuenta con dos ediciones, la Sportback (que podríamos describir como la básica), y la Allstreet. La primera mide 4,02 metros de largo, 1,74 de ancho y una altura libre con el suelo de 75 mm. Es decir, hablamos de un Utilitario. En la Allstreet lo continúa siendo, pero adquiere características de SUV con defensas algo más amplias y robustas que incrementan sus dimensiones a 4,04 metros de largo, 1,75 de ancho, además de multiplicar su altura libre con el suelo hasta los 160 mm.

Audi A1 Allstreet | Audi

Entre dos segmentos

Cierto que los SUV, aunque sean compactos, suelen superar los 165 mm en este aspecto. No obstante, la cifra del Audi A1 Allstreet se aleja mucho de lo común de un Utilitario y se acerca más a un SUV. De hecho, junto a sus mencionadas defensas, es lo que más le reconvierte a este segmento. Una de las características de este tipo de coches es que la altura sobre el suelo le permite adaptarse a terrenos más irregulares y sitúan al conductor en una posición más elevada dentro del habitáculo para dar mayor visibilidad. Este A1 Allstreet cumple con estás condiciones.

En definitiva, se trata de la edición campera del modelo alemán, diversificando y flexibilizando su gama. El A1 puede ser un Utilitario para quien le dé a su coche un uso puramente urbanita, o tomar los ajustes de un SUV para quienes necesiten un vehículo para el contexto urbano pero, al mismo tiempo, tengan espíritu aventurero y afronten escapadas a la naturaleza, donde hacen falta virtudes para afrontar ciertos obstáculos.

Audi A1 Allstreet | motor.atresmedia.com

Máxima seguridad

Por otra parte, el Audi A1 en cualquiera de sus versiones no va mal de maletero, con unos más que decentes 335 litros que garantizan que no falte nada en las aventuras lejos de casa. También promete mucha seguridad porque fue calificado con cinco estrellas Euro NCAP, la mejor nota en este sentido. Igualmente, tiene una tecnología cada vez más frecuente pero que está ausente aún en la inmensa mayoría de los modelos, conexión wi-fi a bordo, importante en lugares ajenos donde los datos del móvil tal vez no llegan.

El Audi A1 Allstreet se puede comprar por algo más de 25.000 euros con descuentos aplicados en su versión de acceso con motor de 1.0 litros y tres cilindros en línea que suma 116 CV de potencia vinculada a una tracción delantera y una transmisión manual de seis marchas. Es capaz de acelerar de 0 a 100 en 10,3 segundos, alcanzar 194 km/h de velocidad máxima y registrar un consumo combinado bastante contenido de 5,8 litros cada 100 kilómetros. No obstante, también está disponible con propulsión de 150 CV según la versión de acabados. Ya conoce el Audi A1, uno de los unicornios de nuestra industria del automóvil.