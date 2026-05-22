Mucho más barato que sus rivales alemanes, el nuevo SUV compacto de DS abre sus ventas en España

Es tiempo de lanzamiento al mercado. Antes de finalizar mayo, DS habrá dado inicio a los pedidos de su nuevo SUV compacto N°7 en España. Un C-SUV que llega para sustituir al consagrado superventas DS 7 con una nueva identidad visual. Alcanza con comparar para notar el peculiar perfil del que se sirve no solo en la línea de techo, sino también cuando descubrimos que la fuerza de su lenguaje visual parte de su línea de cintura.

Luego, sí, los elementos que acompañan al diseño, como la nueva firma luminosa vertical con tecnología DS Light Blade y en forma de V ya estrenada en el SUV coupé DS N°8, y que se aplica tanto en la parte delantera como en la zaga. La calandra DS Luminascreen, también iluminada, acompaña para conformar la identidad del frontal, aunque es propia de los niveles de acabado superiores.

DS Nº7 | DS

Quienes conducen o condujeron el DS 7 conocen la experiencia de mirar arriba y sacar provecho del techo panorámico, pero en su flamante sucesor este techo –opcional– es un 40 por ciento más grande. Como SUV compacto premium, el nuevo N°7 aspira a competir contra referentes alemanes como el Mercedes GLC, el BMW X3 y el Audi Q5, y es a este último al que, con 560 litros, supera en volumen de carga. El espacio es virtud también en el habitáculo, con generosa libertad para las piernas de los ocupantes traseros.

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Esperan cuatro niveles de acabado y, a juzgar por el equipamiento base –sumando la mencionada condición premium–, el DS N°7 se presenta como un vehículo avanzado de arranque, porque precisamente el arranque y el acceso a la cabina se dan con manos libres desde la versión de entrada de 46.000 euros, que agrega otras funciones que enaltecen el nivel, como la asistencia de aparcamiento con cámara de marcha atrás y una gran pantalla de 16 pulgadas.

DS Nº7 | DS

En varias gamas, la pantalla central nos ha acostumbrado a comenzar con un tamaño modesto para, con el correr de los acabados, ir aumentando sus dimensiones. Pues, este no es el caso y, además, marca una diferencia por un diseño horizontal que no obstaculiza la visual sobre el parabrisas.

En el DS N°7, querrás apuntar a la propulsión híbrida si priorizas moverte sin necesidad de parar a recargar. Una configuración que combina un motor de tres cilindros 1.2 con un motor eléctrico y una batería de 48 voltios para prometer una potencia máxima de 145 CV. Ahora bien, el coche no le escapa a la faceta toda eléctrica, con la que amplia las posibilidades de tracción delantera o total y de autonomía, que puede ser de 543 ó 740 km dependiendo, además del tipo de tracción, de si lleva la batería de 73,7 o 97,2 kWh. Conocido como E-Tense, el 100 % eléctrico se anuncia desde 49.000 euros para el mercado español y sigue ubicando al SUV, sí, por debajo de los valores de sus rivales.