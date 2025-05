¿Vuelve la Fiesta a Ford?

Adiós, Ford Fiesta. ¿Hola, Ford Fiesta? Dos años de ausencia para dar espacio a la fabricación cien por ciento eléctrica del Ford Explorer, una ausencia que podría interrumpirse y hacer de cuenta que aquí no ha pasado nada. O sí, si entre las especulaciones –de momento, especulaciones fundadas en antecedentes cercanos y declaraciones oficiales– consideramos la de un eventual retorno del hatchback en modo cero emisiones.

Especulaciones, sí, pero que tienen sentido. Antecedentes y declaraciones. La clave está en la postura que hizo saber con los colegas de Auto Express el responsable de Ventas, Marketing y Posventa de Volkswagen Turismos, Martin Sander, en función de la colaboración entre la automotriz alemana y la norteamericana, y de cómo puede actuar el rédito por demás positivo conseguido de la sociedad de aquí a los próximos dos años. Sander dejó la puerta abierta a "futuras oportunidades para compartir tecnología de nuevo".

En resumen y para poner en contexto, la tecnología que Ford y Volkswagen compartieron con éxito se dio en el segmento de los SUV. El Ford Explorer EV se sirvió de la plataforma del Volkswagen ID.4, mientras que el Ford Capri hizo lo mismo, pero con el SUV cupé Volkswagen ID.5. En Europa, la demanda de los utilitarios tiende a los compactos del segmento C y a los B-SUV, pero ahora también a la nueva ola de pequeños urbanos cero emisiones, y es algo que está más que claro.

Las chances de un Ford Fiesta eléctrico: lógica que entusiasma y contexto que invita

Ford Fiesta | Ford

A juzgar por la palabra del directivo alemán –con pasado en Ford Europa, dato no menor– y teniendo en cuenta que los próximos eléctricos que lanzará Volkswagen son los de acceso, entre líneas podríamos leer que la siguiente colaboración será con el Volkswagen ID.2 y allí encajaría, aprovechando en este caso la plataforma low-cost MEB Entry sobre la cual se está desarrollando el futuro hatchback alemán, el hipotético Ford Fiesta eléctrico.

Los compactos accesibles y eficientes, con precios de entre 20 y 25.000 euros y autonomías superiores a los 400 km, es lo que ya empezó a funcionar en el mercado europeo, donde se espera que se agigante la competencia con los modelos porvenir para establecerse como una realidad definitiva. Congeniar el prestigio del Fiesta con esta prometedora serie de modelos eléctricos y volverlo uno de ellos, a priori no suena nada mal.

Sería un revival, pero un revival distinto, no como esos clásicos que han regresado de un pasado de décadas, sino como un urbano que tendría que haber continuado en la línea de montaje de no haber mediado el factor mencionado al principio y, llegado el momento, convertirse en un todo eléctrico, más aún considerando que no se lo ha reemplazado con ningún sucesor. ¡A no perderle el rastro a este caso!