Planeta DeAgostini lanza la suscripción del modelo para construir del Ford Mustang 1969 de John Wick

Planeta DeAgostini, una de las principales marcas de coleccionables de Europa, lanza un nuevo modelo para construir: el Ford Mustang 1969 de John Wick. Se trata de una réplica a escala 1:8 del coche que conduce el protagonista en la película John Wick (2014). Esta nueva suscripción permite a los fans recrear su propio Mustang con todo lujo de detalles.

El Ford Mustang de 1969 es un ícono de los muscle cars americanos y, en la película, representa mucho más que un vehículo: es una pieza clave del pasado de John Wick, asociado a su dolor y a su leyenda como asesino. El rugido del motor V8 de alto rendimiento revive su oscuro legado, símbolo de respeto y temor en el mundo criminal.

¡La suscripción ya está disponible!

El modelo mide 59 cm de largo al terminarlo y reproduce con gran precisión el coche original. Entre sus funciones destacan:

Faros LED funcionales

Luces de freno e intermitentes

Claxon y sonidos del motor

Control remoto

Volante funcional, puertas, capó, maletero y ventanas móviles

Interior realista

Ford Mustang Mach 1 | Drew Philips

Además de construir el modelo, los suscriptores recibirán mensualmente un fascículo ilustrado con información sobre John Wick, sus vehículos, los personajes, tramas y escenarios de la saga. También se exploran otros coches míticos como el Chevrolet Chevelle y modernos SUV, y se profundiza en la historia de Ford Motors y el Mustang.

Oferta Premium

Los suscriptores pueden optar por una edición premium que incluye una vitrina con iluminación LED, ideal para exhibir y conservar el modelo terminado.

Regalos exclusivos para suscriptores

A lo largo de la suscripción, Planeta DeAgostini ofrecerá varios regalos:

Miniatura a escala 1:43 del Mustang

del Mustang Tres pósteres a todo color del coche

del coche Taza de cerámica con la frase: "Sí, creo que he vuelto"

con la frase: Réplica metálica de la matrícula de Nueva Jersey de John Wick

de Nueva Jersey de John Wick Llavero con una réplica de la moneda de oro usada en la saga

Acerca de Planeta DeAgostini

Planeta DeAgostini es líder en el mundo del modelismo y coleccionables, con productos que combinan calidad editorial, diseño detallado y experiencias inmersivas para los aficionados. Con décadas de trayectoria, se ha consolidado como referencia en el sector.

La Lionsgate Global Products & Experiences

Lionsgate Global Products & Experiences, parte de Lionsgate (Nasdaq: LION), aprovecha sus franquicias para crear productos físicos y digitales, juegos, espectáculos en vivo y experiencias interactivas. Ha lanzado integraciones en Call of Duty, Dead by Daylight, Roblox y Fortnite, y atracciones basadas en John Wick, SAW y Los Juegos del Hambre en parques temáticos globales. Su experiencia inmersiva de John Wick ya está abierta en Las Vegas.