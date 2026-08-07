¿Una Volkswagen ID.Buzz híbrida? La opción con motor eléctrico y de combustión estuvo sobre la mesa

La reinterpretación moderna de la clásica combi T1 nunca estuvo en discusión, pero, teniendo en cuenta recientes trascendidos, el revival podría haber sido más cercano de lo que resultó. La Volkswagen ID.Buzz nació para ser cien por ciento eléctrica. Es su presente y su destino. Sin embargo, una versión híbrida estuvo en la consideración del fabricante alemán.

Hoy la podemos encontrar con una batería de 79 kWh y autonomía de 455 kilómetros o bien con una con capacidad de 86 kWh y una eficiencia de 480 kilómetros –esta última destinada al modelo de batalla alargada–, pero en la mesa directiva, durante la etapa de desarrollo del vehículo, una ID.Buzz con motor de gasolina tuvo su momento a pesar de haber quedado en la nada.

Volkswagen ID. Buzz | Volkswagen

Antes que nada, no te ilusiones: la marca no pretende volver a darle vida a aquella idea y llevarla a producción. Esto, a pesar de que la fórmula mecánica sobre la que cual se había analizado se está convirtiendo cada vez más en una constante en la industria del automóvil: un eléctrico de autonomía extendida tendría más sentido hoy que años atrás, cuando el modelo aún no existía en los concesionarios.

El Volkswagen ID.Buzz híbrido que nunca fue: ¿por qué nunca llegó a producción?

Una fórmula que, al apostar por la conducción eléctrica en todo momento y sin necesidad de carga externa, habría encajado sobre todo en una furgoneta del tipo de la ID.Buzz, que se caracteriza por apuntar a usuarios en búsqueda de viajes de larga distancia.

Volkswagen ID. Buzz | Centímetros Cúbicos

Pero una cosa es la compatibilidad de la arquitectura EREV con el propósito de un vehículo y otra es la compatibilidad con el vehículo ya consumado. Sobre eso se pronunció el CEO de Volkswagen Vehículos Comerciales. "No diría la verdad si dijera que no lo hemos analizado. ¿Es factible? Probablemente no… Desde nuestro punto de vista, el ID. Buzz es un vehículo eléctrico y seguirá siéndolo”, respondió Stefan Mecha al medio australiano Go Auto.

¿A qué se debe esta inviabilidad del proyecto? En la arquitectura y el diseño está la explicación. Por sus proporciones y la disposición de un voladizo delatero corto es que el ID.Buzz solo se permitió admitir batería y motores eléctricos, dejando a un eventual motor de combustión interna fuera de toda posibilidad. Una cuestión de espacios... y de plataformas alternativas que nunca fueron. "Habría supuesto un rediseño muy costoso", agregó el ejecutivo.