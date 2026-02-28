Citroën rebaja a 299 euros al mes su coche con más plazas: un monovolumen disponible en eléctrico o en diésel

El Citroën ë-SpaceTourer es un monovolumen eléctrico de hasta ocho plazas con 330 km de autonomía, motor de 136 CV y casi 5 metros de largo que ofrece un maletero de 507 litros o más de 2.300 si abates los asientos. Cuesta unos 50.000 euros de lista, pero Citroën tiene una campaña a 299 euros al mes (36 meses, entrada de 13.032 euros, cuota final de 22.644 euros) con seguro de crédito incluido que te cubre si te quedas sin ingresos (siempre que demuestres que eres responsable). Si no te convence lo eléctrico, la versión diésel de 150 CV arranca en unos 32.000 euros y te olvidas de los puntos de recarga.

Eléctrico con la autonomía justa o diésel de toda la vida

Citroën ofrece el SpaceTourer en una versión eléctrica con baterías de 50 o 75 kWh que dan entre 230 y 330 kilómetros de autonomía WLTP que se queda cortísima si haces viajes largos porque tendrías que parar a cargar cada 250 kilómetros reales con el coche cargado de gente y maletas pero que como ventaja lleva el distintivo 0 que te permite circular sin restricciones por cualquier ciudad. Además Citroën puede incluir instalación de wallbox domiciliario bonificada y descuentos por el plan MOVES III que te ahorran unos miles de euros si cumples los requisitos.

La versión diésel monta un BlueHDi 2.0 de 150 CV que consume alrededor de 6 o 7 litros a los cien y lleva etiqueta C, así que funciona a la inversa y podrías tener problemas en ciudades con restricciones dentro de unos años. Sin embargo, el diésel tira con fuerza porque tiene par motor de sobra para mover el peso del monovolumen cargado, y además el depósito grande te permite hacer más de 800 kilómetros sin parar a repostar y eso viene bien si haces rutas largas.

Ambas versiones vienen únicamente con cambio automático porque Citroën no ofrece manual en el SpaceTourer, por lo que si buscas conducción relajada el automático va suave aunque en tráfico denso consume algo más de lo homologado.

citroen-e-spacetourer-2024-fuente-citroen | Citroën

Acabados desde flotas hasta familias equipadas

El acabado Business trae aire acondicionado, radio con conectividad básica y número variable de asientos que va de cinco a nueve según configuración. Si subes al Shuttle, ganas climatizador bizona, llantas de 17 pulgadas, tapicería mixta de tela y cuero sintético y portón trasero automático que resulta útil cuando llevas las manos ocupadas con equipaje o niños.

El acabado Spacetourer corresponde a versiones de siete u ocho plazas con equipamiento confortable que incluye Bluetooth y asientos modulares deslizantes, mientras que el E-VX es el tope eléctrico con todo lujo como climatizador bizona, sensores de aparcamiento y cámara trasera. Vamos, que puedes ir desde lo funcional orientado a flotas profesionales hasta lo razonablemente equipado para uso familiar sin cambiar de modelo, aunque Citroën nunca va a ofrecerte acabados premium porque este monovolumen está pensado para trabajar duro.

Los asientos traseros se pueden deslizar, abatir o quitar completamente según necesites espacio para pasajeros o carga, total que tienes versatilidad para adaptar el interior a cada situación sin complicarte la vida con sistemas raros ni herramientas especiales.

Financiación con entrada potente y garantía extendida

La oferta del ë-SpaceTourer exige entrada de 13.032 euros y cuota final de 22.644 euros a 36 meses, así que necesitas liquidez o estar dispuesto a hacer un esfuerzo económico gordo al principio y al final del plan. Citroën incluye seguro de crédito gratis en muchas campañas que te cubre si pierdes el trabajo, además suele ofrecer cuatro años de garantía mediante programa 2+2 y programas de mantenimiento low-cost que te ahorran dinero en revisiones.

El SpaceTourer térmico se distribuye bajo pedido porque las ventas han bajado bastante en los últimos años, mientras que el eléctrico recibe más impulso por la demanda de vehículos familiares de cero emisiones. La oferta es válida en península y Baleares, y puedes comprar en concesionarios oficiales Citroën o a través de pedidos online aunque tendrás que esperar unas semanas para recibirlo.

La competencia directa es el Toyota Proace Verso que comparte plataforma y mecánicas pero va de fiabilidad japonesa y garantías largas al estilo Toyota, mientras que el SpaceTourer apuesta por el diseño francés y una modularidad interior, así que si tu pan de cada día es transportar a grupos grandes con comodidad y quieres pasarte al eléctrico sin renunciar a espacio, el ë-SpaceTourer merece la pena aunque la autonomía se quede justa para viajes largos y la entrada sea elevada.