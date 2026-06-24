En su versión más deportiva, es la joya coreana por menos de 14.000 euros perfecta para jóvenes

Si buscas un coche de toda la vida, que no engañe, que te aporte fiabilidad, y no necesitas nada espacioso, una de las alternativas a tener más en cuenta es el Hyundai i10, una joyita surcoreana con un diseño atractivo cargado de personalidad. Es un buen momento para comprarlo porque, gracias a una oferta de verano, se vende desde 13.740 euros.

Hablamos de un Urbano de 3,67 metros de largo. Es diminuto. Aun así es capaz de ofrecer cinco plazas con suficiente comodidad y un muy digno maletero de 252 litros. La practicidad del diseño es la clave para poder ofrecer estas cualidades. Eso sí, se sacrifica la estética en el habitáculo. Lo bonito del Hyundai i10 está fuera, una apariencia con espíritu deportivo que ya ha atraído a bastantes clientes.

Hyundai i10 N Line | Hyundai

Un consumo muy contenido

La versión de acceso, llamada Essence, la que se puede comprar por el mencionado precio, está disponible con motorización de gasolina de 1.0 litros y tres cilindros en línea para una potencia de 63 CV. Vamos, una mecánica muy básica que tiene una gran ventaja. La sencillez se traduce en un consumo reducido de 5 litros cada 100 kilómetros.

Las prestaciones del Hyundai i10 se completan con una aceleración de 0 a 100 en 15,6 segundos y una velocidad máxima de 145 km/h. La motorización se vincula a una tracción delantera y a una transmisión manual de cinco velocidades. Si buscas una alternativa más deportiva, su línea de acabados N Line también entrega más potencia, hasta los 79 CV, mejorando la aceleración y la velocidad pero incrementando el consumo a 5,5 litros.

Hyundai i10 N Line | Hyundai

Justo de equipamiento

Volviendo a la versión de acceso, va muy justa de equipamiento. Respecto a la tecnología, va poco más allá de los sistemas de asistencia a la conducción obligados por la Unión Europea, una pantalla táctil de 8 pulgadas para el sistema multimedia y un sistema de aparcamiento trasero con visualización de guía.

Uno de los aspectos más positivos de este Hyundai i10 es que su garantía asciende hasta los 60 meses sin limitación de kilometraje. Este punto, sumado a lo fácil que es manejarlo, lo convierte en un coche muy óptimo para contextos urbanos muy poblados, donde los obstáculos se multiplican. Por menos de 13.750 (financiando con la marca bajo condiciones específicas), ya puedes comprar una de las joyitas con el sella surcoreano de Hyundai.