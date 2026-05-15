Más barato que el Abarth 500 y el Toyota Aygo: el Hyundai i10 tiene versión N Line por menos de 19.000 euros

Los más pequeños tienen derecho a mostrarse deportivos, a ser más que modelos de acceso y urbanitas para el día a día. Pienso en el Abarth 500, hoy convertido en totalmente eléctrico, pero desde siempre devolviéndole a su par de Fiat el rostro más prestacional. En una dimensión más terrenal, el Toyota Aygo X Cross no solo estrenó a comienzos de año versión híbrida, sino también el acabado GR Sport. He aquí una alternativa incluso más económica.

El Hyundai i10, el mini coreano que compite en el segmento A con sus 3,67 metros de longitud, no se priva de ser un N Line. En comparación con las versiones básicas, la receta es la siguiente: mayor cilindrada, algo más de potencia, más par motor y equipamiento exclusivo desde 18.500 euros.

Hyundai i10 N Line | Hyundai

Es este el precio que le corresponde al cuatro cilindros 1.2 MPI de 79 CV, que aunque eleva el par hasta 112 Nm, los genera a 4.200 revoluciones por minuto y no garantiza una deseable capacidad de respuesta a las bajas. Para autovías y autopistas, mejor apuntar a la motorización T-GDI de 90 CV, el tres cilindros 1.0 turboalimentado con inyección directa, que lo aumenta a 172 Nm entre las 1.500 y las 3.000 rpm.

Equipamiento exclusivo del Hyundai i10 N Line

Sea cual fuere la opción seleccionada, el i10 N Line pone el foco en los puristas de la dinámica de conducción, ya que sale de fábrica con la caja manual de cinco velocidades sin excepciones. A propósito, como usuario de este utilitario posarás la mano derecha sobre un pomo que marca la diferencia entre inserciones de cuero que aportan a la sujeción, detalles en rojo a tono con el concepto visual de la versión y el cromado, el toque distintivo en la palanca.

Hyundai i10 N Line | Hyundai

Los pedales son deportivos, reciben un tratamiento en metal pulido y, como el cuero en el pomo, transmiten firmeza en el tacto al incorporar goma antideslizante. El rojo se expande al volante N, pero también a las salidas del aire ubicadas en los extremos del salpicadero y, sobre todo, a los asientos, a los distintos tonos sobre los patrones en rombo de los respaldos delanteros del tapizado Black Cloth N Line y a las costuras en contraste, también aplicadas en las plazas traseras.

De las puertas hacia afuera, las llantas de aleación de 16 pulgadas, los espejos retrovisores en negro brillante, los cristales tintados, los pilotos LED o los faros delanteros con luz lateral se alistan como elementos que solo este tope de gama puede llevar, pero destaco una calandra que no solo marca distancia de la de los Hyundai i20 e i30, sino que lo hace en clave atemporal, con principios estéticos propios de 20 años atrás.