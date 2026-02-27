Lo vende Toyota, tiene nada menos que 9 plazas, y motor diésel, lo mejor para el que necesite un vehículo extremadamente versátil

Si tienes una familia numerosa o necesitas transportar grupos grandes sin renunciar a comodidad, el Toyota Proace Verso es un monovolumen de verdad que ofrece entre seis y nueve plazas según configuración, y además viene con garantía extendida de hasta 15 años si haces los mantenimientos en taller oficial. Mide casi 5 metros de largo en versión L1 o supera los 5,30 metros si eliges la batalla larga L2, ofrece desde 1.000 litros de maletero con todas las plazas ocupadas hasta 2.381 litros si pliegas las filas traseras, total que estamos hablando de espacio útil para mudanzas o viajes largos. La versión diésel arranca en unos 34.000 euros según promoción, mientras que la eléctrica cuesta 45.200 euros al contado o puedes financiar 42.200 euros con entrada de 12.300 euros y última cuota de 22.146 euros a 36 meses.

Toyota Proace | Toyota

Diésel potente de toda la vida o eléctrico pero con la autonomía justa

Toyota ofrece el Proace Verso con motor diésel 2.0 Twin Turbo de 150 CV que consume alrededor de 6 o 7 litros a los cien y lleva etiqueta C, así que podrías tener problemas en ciudades con restricciones dentro de unos años. El diésel tira con fuerza porque tiene par motor de sobra para mover el peso del monovolumen cargado, además puedes elegir tracción delantera o total AWD aunque en España lo habitual es la delantera que va fina.

La versión eléctrica monta batería de 75 kWh con motor de 136 CV que ofrece unos 330 kilómetros de autonomía WLTP, y eso se queda corto si haces viajes largos porque tendrías que parar a cargar cada 250 kilómetros reales. El eléctrico en cambio trae cargador de 11 kW integrado y app de gestión de carga, pero sinceramente solo sale a cuenta si lo usas para trayectos urbanos porque en autopista la autonomía baja bastante y te saldrá más a cuenta mirarte un Toyota RAV4.

Las dos versiones vienen únicamente con cambio automático porque Toyota no ofrece manual en el Proace Verso, total que tendrás que conformarte con el automático que va suave aunque consume algo más en ciudad.

Toyota Proace | Toyota

Acabados desde lo profesional hasta lo familiar

El acabado Family trae una tapicería resistente, aire acondicionado bizona, portón eléctrico y Toyota Safety Sense con frenada de emergencia. Si subes al VX, ganas los asientos calefactados, las llantas de 17 pulgadas, la pantalla de 8 pulgadas con navegador y la apertura manos libres que resulta bastante útil cuando llevas las manos ocupadas con carritos y bolsas.

Vamos, que puedes ir desde lo funcional orientado a flotas hasta lo razonablemente equipado para uso familiar sin cambiar de modelo, aunque Toyota nunca va a ofrecerte lujos excesivos porque este monovolumen está pensado para trabajar duro. La versión eléctrica incluye cargador de 11 kW de serie y app que te permite programar cargas en horario valle, además Toyota ofrece asistencia especial para eléctricos y seguro de batería hasta 10 años.

Los asientos traseros se pueden plegar o quitar completamente según necesites espacio para pasajeros o carga, total que tienes versatilidad para adaptar el interior sin complicarte la vida.

Toyota Proace | Toyota

Garantía larga al estilo Toyota y financiación con entrada potente

Toyota incluye el programa Relax que ofrece hasta 15 años de garantía si haces los mantenimientos en red oficial, y además con el plan Easy Plus regalan cuatro servicios gratis y cuatro años de garantía estándar. La financiación exige entrada de 12.300 euros para el eléctrico y última cuota elevada de 22.146 euros a 36 meses, así que necesitas liquidez o estar dispuesto a hacer un esfuerzo económico gordo.

El Proace Verso se vende principalmente bajo pedido porque no es un modelo de grandes volúmenes, así que tendrás que esperar unas semanas para recibirlo después de firmar. La oferta es válida hasta marzo de 2026 en toda España, y puedes comprar online o ir al concesionario, aunque no todos tienen unidades de muestra.

La competencia directa serían monovolúmenes como el Citroën SpaceTourer o el Peugeot Traveller que comparten plataforma, mientras que el Proace Verso apuesta por la fiabilidad legendaria de Toyota y garantías largas. Si ha pasado de bastarte con un Yaris a la necesidad de transportar a grupos grandes sin preocuparte por averías durante años, el Proace Verso merece la pena aunque el precio sea elevado porque podrías ahorrarte disgustos a largo plazo.