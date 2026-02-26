Olvidarte las llaves del coche en casa será cosa del pasado: sólo vas a necesitar tu Galaxy para abrir o arrancar tu Toyota

Samsung y Toyota han cerrado un acuerdo que convierte a los Galaxy compatibles en llaves digitales oficiales para algunos Toyota, empezando por el RAV4 2026, y la integración se hace a través de Samsung Wallet, de modo que añadir la llave será tan sencillo como añadir una tarjeta para pagar en el bar.

Para que funcione, el teléfono debe contar con UWB y NFC, unas tecnologías que permiten abrir sin sacar el móvil del bolsillo o, en caso de fallo, acercarlo a la puerta para autorizar el arranque.

El sistema exige autenticarse antes de usar la llave, por tanto, siempre tendrás que demostrar que eres tú mediante biometría (o sea, tus huellas, tu cara, etc.) o PIN protegido por Samsung Knox, lo que añade una capa extra de seguridad frente al uso no autorizado que se parece a aquellas películas de espías con las que alucinábamos hace no tanto.

Además, la llave virtual emplea cifrado con certificación EAL6+, así que la protección frente a ataques físicos o digitales está muy por encima de la de una llave keyless tradicional.

En Norteamérica esta función ha comenzado a desplegarse ya en enero, y más adelante llegará a Europa, incluido España, de modo que si tienes un Galaxy relativamente moderno (por ejemplo un S21 en adelante, un Z Fold de segunda generación o un Note 20 Ultra) podrás unirlo a la app del coche cuando la función esté disponible en tu mercado.

Toyota RAV4 | Toyota

Seguridad y ventajas frente a las llaves físicas

El uso de la banda ultra ancha (UWB) reduce el riesgo de ataques por relay, es decir, esos robos en los que un ciberdelincuente amplifica mediante repetidores la señal de la llave mientras no te das cuenta para abrir el coche sin forzarlo, y por eso la combinación UWB + cifrado cambia las reglas del juego en seguridad, porque además, en caso de pérdida puedes bloquear la llave de forma remota mediante Samsung Find. Por tanto, se añade una capa real de protección que las llaves keyless estándar no ofrecen y que muchos conductores desconocen.

Otra ventaja importante es la gestión remota de permisos. Puedes compartir la llave con un familiar o amigo desde Samsung Wallet, conceder acceso temporal y revocar los permisos al instante. Así no tendrás que dejar una llave física que se pierda o que acabe duplicada sin control. Es especialmente útil para las familias, para quien deja el coche en manos de un mecánico o para empresas con flotas pequeñas.

Además, la integración ofrece funciones extra que van más allá de abrir o arrancar, por ejemplo, bloquear y desbloquear a distancia, tocar el claxon remotamente o incluso comprobar si las puertas están cerradas. Todo eso convierte al teléfono en un control centralizado del coche y no solo en una llave digital.

El nuevo Toyota RAV4 hace 100 km sin gastar una gota de gasolina | Toyota

Limitaciones, riesgos y consejos prácticos antes de fiarte ciegamente

Pese a todas las ventajas, no es magia y la función depende del soporte por parte del fabricante del coche y del modelo concreto, así que no esperes que cualquier Toyota antiguo sea compatible. Además, la disponibilidad por países será escalonada, con Norteamérica primero y Europa después. Por tanto, revisa la lista oficial de modelos y la versión software del vehículo antes de asumir que tu unidad será compatible.

Hay varios riesgos asociados a la pérdida, al robo o a fallos del móvil, pero Samsung ha previsto formas de mitigarlos. Por ejemplo puedes desactivar la llave desde Samsung Find y, además, la autenticación biométrica evitará que un tercer usuario acceda aunque tenga el teléfono.

Aun así, conviene tener un plan B en forma de una llave física de emergencia o un procedimiento de acceso alternativo con el concesionario para casos extremos.

Si vas a usar esta función en cuanto llegue a España, asegúrate de que tu Galaxy tiene UWB y NFC, mantén actualizado el dispositivo y la app Samsung Wallet y activa la autenticación biométrica.

De esa forma aprovecharás la comodidad sin sacrificar seguridad, y cuando la función llegue a tu mercado tendrás ya todo listo para olvidar la cartera de llaves en casa y, a la vez, no perder la cabeza por si algo falla.